8 mar 2020 17:42

E COME LA METTIAMO DOMANI CON LA RIAPERTURA DI PIAZZA AFFARI? - E’ CIRCOLATA ANCHE L’IPOTESI DI CHIUDERLA TEMPORANEAMENTE PER EVITARE UN'ONDATA DI VENDITE CAPACE DI MINARE LA STABILITÀ DEL MERCATO PER MOLTE SETTIMANE - “IL MESSAGGERO”: “PER FRENARE L’ONDATA DI VENDITE, CHE SICURAMENTE SI AVRÀ ALL’APERTURA DEGLI SCAMBI, POSSONO ESSERE SUFFICIENTI RESTRIZIONI ALL’OPERATIVITÀ, A COMINCIARE DAL DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITE ALLO SCOPERTO E…”