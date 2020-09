8 set 2020 20:13

COME RIVELATO (SOLO) DA DAGOSPIA UN MESE FA, IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA NON HA PIÙ UN'INDUSTRIA! BONOMI HA VENDUTO LE SUE QUOTE DI SIDAM A MANDARIN PARTNERS DI ALBERTO FORCHIELLI, MANTENENDO UNA QUOTA DI MINORANZA. TRA I FONDI ''MANDARIN'' CI SONO ANCHE VEICOLI COLLEGATI AL GOVERNO DI PECHINO. CI VOLEVA BONOMI PER PORTARE IL PARTITO COMUNISTA IN CONFINDUSTRIA!