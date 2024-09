24 set 2024 12:12

COME SI DICE “AUSTERITY” IN FRANCESE? – IL NEOPREMIER MICHEL BARNIER SARÀ COSTRETTO AD APPROVARE UNA FINANZIARIA LACRIME E SANGUE – I CONTI PUBBLICI SONO DRAMMATICI: PARIGI DEVE TROVARE 110 MILIARDI IN 3 ANNI PER RIPORTARE IL DEFICIT SOTTO IL 3% – L’EX COMMISSARIO EUROPEO ANNUNCIA “PRELIEVI MIRATI SULLE PERSONE RICCHE O SU GRANDI IMPRESE” – GLI INVESTITORI SCOMMETTONO SU UNA MAGGIORE TASSAZIONE DELLE BANCHE – MA PER FAR PASSARE LA MANOVRA IN PARLAMENTO SARA’ DECISIVA LA POSIZIONE DI MARINE LE PEN...