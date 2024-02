UN COMMISSARIO A TARANTO – ACCIAIERIE D’ITALIA È UFFICIALMENTE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA. URSO HA FIRMATO IL DECRETO CHE NOMINA COMMISSARIO DELL’EX ILVA GIANCARLO QUARANTA, TECNICO DI ESPERIENZA NEL CAMPO SIDERURGICO – ARCELOR MITTAL SI PREPARA ALLA GUERRA LEGALE E ACCUSA IL GOVERNO DI AVERE SGANCIATO MOLTO MENO DEI 2 MILIARDI DI EURO PROMESSI: “NOI INVECE ABBIAMO INVESTITO OLTRE 2 MILIARDI...”

Estratto dell’articolo di Carmine Fotina e Domenico Palmiotti per “Il Sole 24 Ore”

L’ex Ilva è ufficialmente in amministrazione straordinaria. Ieri il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto con cui Acciaierie di Italia spa è stata ammessa alla procedura con decorrenza immediata. Con lo stesso decreto ministeriale, è stato nominato commissario straordinario Giancarlo Quaranta, direttore della Divisione tecnica e operativa di Ilva in amministrazione straordinaria […]

Il provvedimento arriva […] su istanza diretta inoltrata al ministero da Invitalia, socio pubblico di AdI con il 38% del capitale, lo scorso 18 febbraio. L’atto ufficiale del ministero ha fatto scattare subito un lunga risposta di ArcelorMittal, socio privato al 62%, che nel definire chiuso il suo coinvolgimento iniziato nel 2018 lamenta quanto non fatto dal governo.

La multinazionale evidenzia di essersi «impegnata a fondo per il personale e gli impianti di AdI investendo oltre 2 miliardi di euro. Questo massiccio investimento ha permesso ad AdI di completare nei tempi previsti un ampio programma ambientale da 800 milioni di euro che ha garantito la conformità all’Autorizzazione integrata ambientale stabilita dal Governo italiano, nonché di investire 1,2 miliardi di euro nell’ammodernamento degli impianti di tutti i siti. ADI ha inoltre beneficiato di centinaia di milioni di euro di credito grazie alla fornitura di materie prime da parte di ArcelorMittal».

Il gruppo guidato dai Mittal spiega che avrebbe desiderato «affrontare la significativa discrepanza di capitale investito in AdI dai due azionisti» ma i tentativi di accordo «su condizioni accettabili» sono andati a vuoto, compresa la proposta «di vendere la nostra partecipazione in ADI a Invitalia».

A ciò, dice la società, si aggiungono altri problemi, come la temporanea abolizione dello scudo penale e il fatto che il Governo avrebbe erogato meno dei 2 miliardi di euro di misure promesse.

Il fronte legale non può considerarsi comunque definitivamente chiuso. Il Tribunale di Milano, accettato il ricorso di Invitalia per la dichiarazione dello stato di insolvenza, ha fatto sapere che sarà fissata un’udienza per decidere sulla sua reale sussistenza, condizione prevista dalla legge Marzano per confermare l’amministrazione straordinaria. […]

Tornando alla scelta di Quaranta, tecnico di lunga esperienza nel settore siderurgico, il ministero sembra aver dato un chiaro segnale sulla volontà di salvaguardare i livelli produttivi e il profilo industriale di questa fase emergenziale, in attesa di bandire una gara per la cessione alla quale potrebbero essere interessati diversi gruppi privati (Metinvest, Vulcan Green Steel, Arvedi i nomi più ricorrenti).

È probabile però che con un successivo provvedimento Quaranta venga affiancato da altri due commissari, con profili più spiccati nel’ambito economico-finanziario e giuridico. […]

