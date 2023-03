21 mar 2023 11:36

PER COMPRARE UNA CASA CON UN MUTUO OGGI, SERVE UN REDDITO PIÙ ALTO DEL 27% RISPETTO A DODICI MESI FA - E' QUANTO EMERGE DA UN'ANALISI DI FACILE.IT CHE INDICA COME, CON I TASSI DI INTERESSE ATTUALI, IL 18,6% DEI MUTUATARI CHE LO SCORSO ANNO HANNO CHIESTO IL FINANZIAMENTO, OGGI NON AVREBBE I REQUISITI PER SODDISFARE IL RAPPORTO TRA RATA E REDDITO (NORMALMENTE PARI A CIRCA UNO A TRE) USATO DALLE BANCHE COME CRITERIO DI SELEZIONE…