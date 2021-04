IL CONSORZIO "EURONEXT" CHIUDE L'ACQUISTO DI BORSA ITALIANA DAL LONDON STOCK EXCHANGE PER 4,4 MILIARDI - CDP EQUITY E INTESA SANPAOLO ENTRANO A FAR PARTE DEGLI "AZIONISTI DI RIFERIMENTO" DEL GRUPPO CON LA SOTTOSCRIZIONE DI UN PRIVATE PLACEMENT DA 579 MILIONI DI EURO - NASCE COSÌ LA PRIMA PIAZZA AZIONARIA EUROPEA: OLTRE 1.800 SOCIETÀ QUOTATE E 4.400 MILIARDI DI CAPITALIZZAZIONE...

(ANSA) - Euronext ha completato l'acquisizione di Borsa Italiana dal London Stock Exchange per un controvalore di 4.444 milioni di euro. Lo si legge in una nota di Euronext in cui si annuncia anche che Cdp Equity e Intesa Sanpaolo entrano a far parte degli "azionisti di riferimento" del gruppo con la sottoscrizione di un private placement da 579 milioni di euro "con l'impegno a lungo termine di supportare le ambizioni di crescita" del polo borsistico paneuropeo. Cdp equity ha sottoscritto 5,6 milioni di azioni, diventando con il 7,31% del capitale uno dei due principali azionisti di Euronext mentre Intesa ha acquistato 1 milione di titoli.

EURONEXT: BOUJNAH, CON BORSA INFRASTRUTTURA LEADER IN EUROPA

(ANSA) - "Oggi si apre un nuovo capitolo nella storia di Euronext e dei mercati dei capitali europei. Con il completamento dell'acquisizione d Borsa Italiana, Euronext realizza la sua ambizione di costruire la principale infrastruttura di mercato pan-europea, connettendo le economie locali ai mercati globali dei capitali, a beneficio di tutti i partecipanti ai mercati di Euronext".

Lo afferma Stéphane Boujnah, ceo e presidente del consiglio di gestione di Euronext. "Il gruppo, cresciuto significativamente, è adesso posizionato come la principale piattaforma in Europa per la quotazione e i mercati secondari sia del debito che del finanziamento in equity. In aggiunta Euronext aumenta la diversificazione della sue attività con nuove capacità nel reddito fisso e nel clearing (compensazione, ndr), come pure nel consolidamento di un significativo Cds. Questa operazione rafforza il profilo di Euronext e le sue prospettive strategiche per una crescita futura".

EURONEXT-BORSA: PIANO CONGIUNTO NEL QUARTO TRIMESTRE

(ANSA) - Euronext presenterà il "piano strategico combinato" con Borsa Italiana nel "quarto trimestre del 2021". Lo si legge nella nota che annuncia la conclusione dell'acquisizione.

