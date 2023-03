COME FINIRÀ IL PROCESSO DI APPELLO PER VIOLA E PROFUMO? - IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DI MILANO, MASSIMO GABALLO, CHIEDE LA CONFERMA DELLA CONDANNA A 6 ANNI PER GLI EX VERTICI DI MPS, IMPUTATI PER FALSO IN BILANCIO E AGGIOTTAGGIO PER I “DERIVATI” ALEXANDRIA E SANTORINI. MA C’È IL PRECEDENTE DI MUSSARI E VIGNI, ASSOLTI A MAGGIO 2022…