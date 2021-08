CORRIERE DELLE MIE BRAME - LA CONSOB STA PASSANDO AL SETACCIO LA SEMESTRALE DI RCS E I PARERI INDIPENDENTI DI TOFFOLETTO E REBOA CHE HANNO PORTATO LA SOCIETÀ GUIDATA DA URBANETTO CAIRO A NON ACCANTONARE NEPPURE UN EURO DI FRONTE A UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DI BLACKSTONE DI OLTRE MEZZO MILIARDO - LA COMMISSIONE POTREBBE DECIDERE CHE IL BILANCIO DI RCS NON È CONFORME, APRENDO L’ENNESIMO FRONTE…

Sara Bennewitz per “la Repubblica”

La Consob sta passando al setaccio la semestrale di Rcs e i pareri indipendenti di Toffoletto e Reboa che hanno portato la società guidata da Urbano Cairo a non accantonare neppure un euro di fronte a una richiesta di risarcimento danni da parte di Blackstone di oltre mezzo miliardo. Per i legali di Cairo il tribunale di New York non è competente, quindi il risarcimento non c'è e non ci sarà.

Come non ci sarebbe il danno, perché l'immobile nel frattempo ha acquistato più valore. Una tesi respinta con forza dai legali del fondo Usa, che avevano un assegno in tasca da 250 milioni di euro per vendere l'immobile di via Solferino nel 2018, e ancora non lo hanno potuto incassare.

Per non parlare dei danni morali, della diffamazione e della accusa di usura, già respinta sia in sede civile che penale. La Commissione sembra incline a verificare a fondo e potrebbe decidere che il bilancio di Rcs senza una posta prudenziale per un eventuale rischio futuro non è conforme. In quel caso oltre alle cause civili a Milano e a New York potrebbe aprirsene anche una di fronte al Tar tra Cairo e la Consob. Un garbuglio di cause che pesa già sul titolo, da mesi affossato da un rischio che finora Rcs ha scelto di non calcolare.

