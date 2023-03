15 mar 2023 20:17

LA CRISI DI CREDIT SUISSE VA BEN OLTRE IL CRAC DI SILICON VALLEY BANK – IL TITOLO DELLA BANCA SVIZZERA OGGI HA PERSO IL 15%, MA IL ROSSO VA AVANTI DA MESI: NEL 2022 L’ISTITUTO HA REGISTRATO PERDITE PER 7,5 MILIARDI DI EURO, PER VIA DI UNA SERIE DI SCANDALI E INVESTIMENTI SBAGLIATI. POI CI SI È MESSA LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE, E IL NO DEI SAUDITI ALLA RICAPITALIZZAZIONE HA FATTO IL RESTO – COINCIDENZA NON CONFORTANTE: IL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO SI CHIAMA LEHMANN…”