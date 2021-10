13 ott 2021 08:57

LA CRISI DEI MICROCHIP CI LASCERÀ A PIEDI - LA PRODUZIONE DEL SETTORE AUTOMOTIVE IN ITALIA HA REGISTRATO AD AGOSTO UN CALO DELL'1,8% RISPETTO ALLO STESSO MESE DEL 2020 E DEL 15,9% IN CONFRONTO CON AGOSTO 2019 E IN TUTTO IL MONDO SONO STATE PRODOTTE 7,7 MILIONI DI AUTO IN MENO, CAUSANDO UNA PERDITA DI FATTURATO DI 210 MILIARDI DI DOLLARI – L’ISTAT: SOLO IL 24,3% DEGLI ITALIANO È OTTIMISTA SUL FUTURO IMMEDIATO, MENTRE L’80% TEME UN CALO DEI REDDITI E IL 68,5% DEI RISPARMI…