Ci sono stati contatti tra alcuni azionisti di Rcs e i rappresentati della Consob. Com’è questa storia dell’accontamento da parte dell’azienda guidata da Urbano Cairo per la querelle giudiziaria che vede Blackstone, il fondo americano più importante, chiedere un risarcimento-monstre di 600 milioni per la causa intentata da Rcs, su input dello studio legale Erede, per la vendita dell’edificio di via Solferino.

Si sa che la Consob di Savona a suo tempo ha aperto un fascicolo nella confronti di Rcs per chiedere un accontamento in bilancio in caso di sconfitta giudiziaria – provvedimento che ha acceso subito la voglia di prendersi il Corriere della Sera a molti (da Intesa a Confindustria, dalla famiglia Angelucci e a Rotelli) ma poi, per la gioia delle casse di Cairo, non si è saputo più nulla.

Circolano solo indiscrezioni. Una riguarda il commissario Consob Paolo Ciocca e la sua amicizia con Mario Monti, che nel 2018 appoggiò la nomina dell’economista esperto di cyber security, che sa tutti i segreti delle società (per il suo trascorso ai Servizi come vice direttore generale del DIS) a membro la Commissione di controllo sulle attività della Borsa.

Pare che Ciocca si sia messo di traverso sul provvedimento nei confronti di Rcs eccependo sul fatto che la Consob deve vigilare su irregolarità rispetto ai movimenti in Borsa delle società ma, in questo caso, si tratta di un intervento che riguarda il bilancio di Rcs. E tutto si sarebbe bloccato perché la prassi delle authority, come Consob, vuole che le decisioni non vengano prese a maggioranza bensì all’unanimità.

Gli azionisti di Rcs, a loro volta, nell’incontro con i rappresentanti Consob hanno fatto presente che, come soci, si devono cautelare in caso di sconfitta giudiziaria con Blackstone. Intanto, advisor del blasonatissimo studio legale Erede avrebbero consigliato Urbano Cairo, in caso di pesante smacco economico, di attuare uno spin-off del solo “Corriere della Sera”. Una vendita che terrebbe saldo il gruppo editoriale (Gazzetta dello Sport e settimanali).