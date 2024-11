DAGOREPORT – CDP IN GENERALI CON IL 5%? UNA FOLLIA! L’ESBORSO PER LA CASSA SAREBBE ENORME, CIRCA 2 MILIARDI - LA BISLACCA TROVATA, CHE SAREBBE OPERA DEL SOTTOSEGRETARIO FAZZOLARI, HA FATTO STORCERE IL NASO A PIAZZA AFFARI, SOPRATTUTTO PER L’USO UN PO’ TROPPO DISINVOLTO CHE I CAMERATI DI PALAZZO CHIGI PENSANO DI POTER FARE DI CDP (L’OBIETTIVO DI “FAZZO” È “STABILIZZARE” MILLERI E CALTAGIRONE NEL LEONE)

DAGOREPORT

L’idea di far entrare Cdp in Generali con una quota del 5% sarebbe del sottosegretario Fazzolari, che sogna le manone dello Stato ovunque.

Peccato che l’esborso in carico a Cdp, per quella quota, sarebbe onerosissimo, almeno 2 miliardi.

La bislacca trovata fa storcere il naso a Piazza Affari, soprattutto per l’uso disinvolto che si pensa di poter fare di Cassa depositi e prestiti.

Nato come una specie di ibrido tra un fondo sovrano e l’Iri, la Cassa, che ha in pancia il risparmio postale degli italiani, ha come obiettivo quello di promuovere l’economia nazionale, attraverso investimenti mirati ma che devono rispondere a determinate regole e paletti.

Di certo, la Cassa non può essere utilizzata per “stabilizzare” in Generali il ruolo di Milleri e Caltagirone, che hanno ottime entrature nel Governo (vedi ddl Capitali). Se la Cassa rilevasse una quota di Generali, per il duo Delfin-Calta sarebbe una grossa mano per avere, in futuro, lo scalpo del Leone di Trieste.

