CASELLO DI CARTA – L’ACCORDO CON CUI LO STATO HA RINUNCIATO ALLA REVOCA DELLA CONCESSIONE PER IL CROLLO DEL PONTE MORANDI È STATO UN REGALONE AI BENETTON: DI FATTO, HA DATO AI MAGLIARI VENETI IL DIRITTO DI FISSARE IL PREZZO DI VENDITA DI ASPI – MELETTI (“DOMANI”): “LO STATO IN SOSTANZA DICE: FERMO RESTANDO CHE SE NON VA IN PORTO QUESTA TRANSAZIONE MI TOCCA FARE LA REVOCA CHE PER ME SAREBBE UN DISASTRO, PRECISO CHE QUESTA TRANSAZIONE MEDESIMA È VALIDA SOLO SE VA IN PORTO LA VENDITA DI ASPI A CDP E SOCI, QUINDI ATLANTIA SAPPIA CHE, SE SI IMPUNTA SUL PREZZO E NON MI FIRMA LA VENDITA, IO DOVRÒ PROCEDERE CON LA REVOCA E SARÒ ROVINATO. CON QUESTE PREMESSE, INDOVINATE CHI HA DECISO IL PREZZO DI ASPI?”