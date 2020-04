IL FONDO DEL BARILE (MA DAVVERO): IL PETROLIO CROLLA DEL 74% E SFONDA LA BARRIERA DEI 6 DOLLARI AL BARILE: UN COLLASSO SENZA PRECEDENTI CHE RISCHIA DI MANDARE GAMBE ALL’ARIA USA, RUSSIA E ARABIA SAUDITA (E CON LORO TUTTO IL MONDO) – LA DOMANDA CINESE CHE NON C’È E GLI ERRORI CLAMOROSI DI PUTIN, BIN SALMAN E TRUMP CHE HANNO SCATENATO IL RISIKO DEI PREZZI – IMPARATE QUESTA PAROLA: “CONTANGO”, NON È UN BALLO MA RISCHIA DI FARCI BALLARE TUTTI. IN PARTE È UN EFFETTO FINANZIARIO DOVUTO AL CALENDARIO, MA SE IL LOCKDOWN NON FINISCE AL PIÙ PRESTO SARANNO DOLORI PER TUTTI