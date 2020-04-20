DANDOLO FLASH! – IN LOMBARDIA TUTTI SI CHIEDONO DOPO L’USCITA DEL GOLDEN BOY CARLO BONOMI DA ASSOLOMBARDA CHI REGGERÀ LE SORTI DELL'ASSOCIAZIONE IN QUESTO MOMENTO COSÌ COMPLESSO PER GLI IMPRENDITORI DELLA REGIONE? ELEZIONI?-
DANDOLO FLASH! – IN LOMBARDIA TUTTI SI CHIEDONO DOPO L’USCITA DEL GOLDEN BOY CARLO BONOMI DA ASSOLOMBARDA CHI REGGERÀ LE SORTI DELL'ASSOCIAZIONE IN QUESTO MOMENTO COSÌ COMPLESSO PER GLI IMPRENDITORI DELLA REGIONE? ELEZIONI?-
IL FONDO DEL BARILE (MA DAVVERO): IL PETROLIO CROLLA DEL 74% E SFONDA LA BARRIERA DEI 6 DOLLARI AL BARILE: UN COLLASSO SENZA PRECEDENTI CHE RISCHIA DI MANDARE GAMBE ALL’ARIA USA, RUSSIA E ARABIA SAUDITA (E CON LORO TUTTO IL MONDO) – LA DOMANDA CINESE CHE NON C’È E GLI ERRORI CLAMOROSI DI PUTIN, BIN SALMAN E TRUMP CHE HANNO SCATENATO IL RISIKO DEI PREZZI – IMPARATE QUESTA PAROLA: “CONTANGO”, NON È UN BALLO MA RISCHIA DI FARCI BALLARE TUTTI. IN PARTE È UN EFFETTO FINANZIARIO DOVUTO AL CALENDARIO, MA SE IL LOCKDOWN NON FINISCE AL PIÙ PRESTO SARANNO DOLORI PER TUTTI
“LA SOPRAVVIVENZA DELLA VIRGIN ATLANTIC DIPENDE DAI SUSSIDI DEL GOVERNO BRITANNICO” – RICHARD BRANSON DIFENDE LA SCELTA DI CHIEDERE AIUTI PUBBLICI IN UNA LETTERA APERTA AI DIPENDENTI, DICENDO DI AVER MESSO COME GARANZIA L’ISOLA CARAIBICA DI NECKER (100 MILIONI DI DOLLARI): “SAREBBERO PRESTITI DA RIPAGARE” - INTANTO VIRGIN AUSTRALIA È SULL’ORLO DEL COLLASSO DOPO NON ESSERE RIUSCITA A…
ALEGGIA SU DI NOI LO SPETTRO DELLA PATRIMONIALE - E CHI HA SOLDI SUI CONTI CORRENTI S’INGEGNA PER METTERLI AL RIPARO - ALCUNI SONO CASCATI NELLE POLIZZE VITA O DEPOSITI VINCOLATI. ALTRI VEDONO COME SOLUZIONE GLI ASSEGNI CIRCOLARI (MA E’ UNA SCIOCCHEZZA) - POI C’È L’ORO E I DEPOSITI DI CONTANTI NELLE CASSETTE DI SICUREZZA. MA QUESTO NON SALVEREBBE DA UNA PATRIMONIALE PERCHÉ…
TRAVAGLIO REPLICA CON UNA BATTUTA A SANSONETTI: ''SCRIVE CHE BATTO BERLUSCONI SUL CONFLITTO D'INTERESSI E MI PRENDO L'ENI, CHE 'IL FATTO' BASTONA DESCALZI PER AUMENTARE LA PROPRIA FORZA NELLA TRATTATIVA, E POI METTERE LE MANI SULLA PRESIDENZA CON UNA PEDINA CONTROLLATA DIRETTAMENTE DA ME. TUTTA INVIDIA PERCHÉ ORA FACCIO BENZINA GRATIS''