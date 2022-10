29 ott 2022 11:03

DICEVA MADRE TERESA DI CALCUTTA: LA VERITÀ È SEMPLICE. E SULLA RETE UNICA LA VERITÀ È IN QUESTE 10 RIGHE PUBBLICATE OGGI DA “MILANO FINANZA”: “IL CDA DI TIM HA FINALMENTE AGGIORNATO LE TEMPISTICHE RELATIVE AL MEMORANDUM PER LA RETE UNICA. LA NUOVA TIMELINE PREVEDE L'INVIO DI UNA PROPOSTA NON VINCOLANTE DA PARTE DI OPEN FIBER ENTRO IL 30 NOVEMBRE E SENZA PIÙ IL VINCOLO DI ESCLUSIVA NELLA TRATTATIVA. A QUESTO PUNTO LA PALLA PASSA AL GOVERNO CHE PRIMA O POI DOVRÀ APRIRE IL DOSSIER. DRAGHI AVEVA PREDISPOSTO UNO STEERING COMMITTEE. COME PROCEDERÀ ORA GIORGIA MELONI?”