DIMON SPREMUTO - GLI AZIONISTI DI JPMORGAN HANNO VOTATO CONTRO IL PREMIO SPECIALE DI 52,6 MILIONI DI DOLLARI IN STOCK OPTION AL CEO, CHE GLI ERA STATO CONCESSO L’ANNO SCORSO PER RIMANERE IN SERVIZIO PER UN LUSTRO - NEL REFERENDUM CONSULTIVO SULLE RETRIBUZIONI IN ASSEMBLEA, SOLO IL 31% HA VOTATO A FAVORE DELLA REMUNERAZIONE STRAORDINARI. NEGLI ULTIMI 12 ANNI, OTTO VOLTE LE VOTAZIONI SUI COMPENSI AVEVANO RAGGIUNTO IL 90%...

Articolo di “Reuters” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

jamie dimon di jp morgan

In un insolito biasimo nei confronti di Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase & Co (JPM.N), martedì gli azionisti hanno chiaramente disapprovato il premio speciale di 52,6 milioni di dollari in stock option che gli amministratori gli hanno concesso l'anno scorso per rimanere in servizio per almeno altri cinque anni.

In un referendum consultivo sulle retribuzioni, solo il 31% dei voti espressi ha approvato i pagamenti dei dirigenti di JPMorgan per il 2021, secondo un conteggio preliminare annunciato durante l'assemblea annuale della società – riporta Reuters. In otto degli ultimi 12 anni JPMorgan aveva ottenuto l'approvazione di oltre il 90% dei voti espressi nelle sue votazioni annuali sui compensi.

JPMorgan Chase

Dimon, 66 anni, manterrà il premio, ma queste votazioni sono molto seguite in quanto testano l'atteggiamento degli investitori nei confronti delle retribuzioni dei dirigenti e di quali compensi sono disposti a tollerare.

Secondo la società di consulenza Semler Brossy, il sostegno medio ai pacchetti retributivi delle società S&P 500 è stato dell'88,3% nel 2021, in calo rispetto all'89,6% del 2020 e al 90% del 2019.

Jamie Dimon

In risposta al voto, i direttori di JPMorgan hanno sottolineato attraverso un portavoce che il premio speciale era estremamente raro e il primo per Dimon in più di un decennio.

Prima del voto, gli amministratori hanno dichiarato che il premio speciale "riflette il desiderio del consiglio di amministrazione che Dimon continui a guidare l'azienda per un altro numero significativo di anni".

jpmorgan chase

Prima della votazione, il Consiglio ha dichiarato di aver assegnato il premio in considerazione delle prestazioni di Dimon, della sua leadership dal 2005 e della "pianificazione della successione manageriale in un panorama altamente competitivo per i talenti della leadership esecutiva".

Se Dimon, un miliardario, continuerà a lavorare nella banca per cinque anni, le stock option matureranno, anche se potrebbe continuare a riceverle se lascia la banca per lavorare per il governo o per candidarsi a una carica pubblica.

jamie dimon jpmorgan

Le azioni derivanti dalle opzioni devono essere detenute fino a 10 anni dopo la loro concessione. Il premio è stato separato dal consueto pacchetto retributivo annuale di Dimon, che è aumentato del 10% a 34,5 milioni di dollari per il 2021.

A causa del premio speciale, quest'anno due importanti società di consulenza, da cui gli investitori prendono spunto per il voto, avevano raccomandato di non votare sulla retribuzione.

jamie dimon di jp morgan

Il consiglio ha prevalso nelle sue raccomandazioni su tutte le altre questioni. Tutti gli amministratori, compreso Dimon, sono stati rieletti con oltre il 92% dei voti espressi, secondo i dati preliminari.

Due proposte degli azionisti sul finanziamento dei combustibili fossili hanno ricevuto solo l'11% e il 15% dei voti espressi, in linea con il debole sostegno che hanno ricevuto di recente le iniziative di Bank of America (BAC.N), Citigroup (C.N) e Wells Fargo (WFC.N), oltre che delle grandi compagnie petrolifere.

JPMORGAN