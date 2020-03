DOPO AVERLO FATTO IMPENNARE, LA LAGARDE ORA FA CROLLARE LO SPREAD A 180 PUNTI (MARTEDÌ ERA ARRIVATO A 280). IL RENDIMENTO DEL DECENNALE È ALL’1,5% - PIAZZA AFFARI APRE IN RIALZO (+1,96%) E POI SALE AL +4, FIOCCANO GLI ACQUISTI SUI TITOLI DELLE BANCHE – CRESCONO ANCHE LE QUOTAZIONI DEL PETROLIO, IL GREGGIO WTI SCHIZZA DEL 13% E IL BRENT DEL 5

Borsa, Qe pandemico abbatte spread: Piazza Affari vola con banche e Poste

(AWE/Finanza.com) - Ondata di acquisti sui Btp e a Piazza Affari dopo la mossa d'emergenza della Bce che ha annunciato il nuovo 'Qe pandemico' da 750 miliardi di euro per contrastare gli effetti dell'epidemia Covid-19.

Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund viaggia oggi a 180 punti base dai quasi 270 di ieri (quando si era spinto anche a 330 pb). Il redimento del Btp a 10 anni è dell'1,5%, praticamente dimezzato rispetto al picco al 3% toccato 24 ore fa tra il sell-off globale sui bond e le parole infelici del governatore della banca centrale austriaca.

A Piazza Affari il Ftse Mib segna un balzo vicino al 4% in area 15.750 punti. Fioccano gli acquisti sulle banche dopo la mossa della notte della Bce con il varo del nuovo Qe pandemico. In avvio sprint di oltre +7% in area 7,5 euro per Unicredit, tra i titoli più penalizzati nell'ultimo mese, così come Banco Bpm (+5,24%). Molto bene anche gli altri: +4,8% Mediobanca, +5,18% Ubi e +3,66% Intesa Sanpaolo. Galoppa anche Poste a +8%.

(AWE/Finanza.com) - Nella notte, La Bce ha annunciato l'avvio di un nuovo programma di acquisto di titoli del settore pubblico e privato per contrastare i gravi rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e le prospettive per l'area dell'euro rappresentate dall'epidemia Covid-19.

Questo nuovo programma, il Pandemic Emergency Purchase Programme (Pepp) avrà una dotazione complessiva di 750 miliardi di euro."Non ci sarà alcun limite pur di salvare l’euro", ha detto a fine vertice telefonico il presidente Bce, Christine Lagarde, protagonista sette giorni fa della gaffe sullo spread ("non siamo qui per chiudere lo spread").

Il nuovo QE pandemico va ad aggiungersi al QE canonico da da 20 miliardi al mese, rafforzato già di 120 miliardi per tutto il 2020 annunciati nella riunione del 12 marzo.Il totale arriva quindi a 1.110 miliardi nel solo 2020. Il messaggio della Bce è poi che gli acquisti nell'ambito del nuovo PEPP saranno condotti in modo flessibile rispetto ai vincoli imposti sul massimo acquistabile e che coniugherà a seconda delle necessità, a seconda dei focolai di crisi che creeranno tensioni sul mercato dei titoli di Stato.

"Questo è (si spera) braccio monetario di una azione di coordinamento tra politica fiscale UE e politica monetaria. Senza la parte fiscale non sarà un vero “whatever it takes 2”, commenta Tommaso Monacelli, professore ordinario di Economia all’Università Bocconi di Milano.

Precipita lo spread Btp/Bund all'avvio dei mercati dopo le misure straordinarie varate nella notte dalla Bce contro l'emergenza coronavirus. Il differenziale, che mercoledì aveva chiuso a 267 punti, toccando i 280 martedì, segna nei primi scambi 180 punti. Il rendimento è pari all' 1,5%.

La Borsa di Milano apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,96% a 15.417 punti.

Forte rialzo, all'avvio dei mercati europei anche per le quotazioni del petrolio che già nella notte avevano visto un balzo a seguito delle misure straordinarie da 750 miliardi di euro varate dalla Bce contro l'emergenza coronavirus. Il greggio Wti del Texas schizza del 13% a 23,52 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord cresce del 5% a 28,05 dollari.

