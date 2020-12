DOVE C’È BARILLA, C’È IL GRANO – A NATALE IL GRUPPO DARA' MILLE "CUCUZZE" A TUTTI I SUOI DIPENDENTI NEL MONDO, A PRESCINDERE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE: "PER RINGRAZIARE DELL'IMPEGNO IN QUESTO ANNO" - LA RICOSTRUZIONE DELL'IMMAGINE E' COMPIUTA. SONO LONTANI I TEMPI IN CUI GUIDO BARILLA FINI' NELLA SHIT-STORM, CON MINACCE DI SABOTAGGIO, PER AVER DETTO "MAI PUBBLICITA' CON FAMIGLIE GAY"

(ANSA) - Il gruppo Barilla distribuirà un importo totale di 11 milioni ai suoi dipendenti nel mondo. Questo speciale riconoscimento è stato annunciato, in segno di ringraziamento per l'impegno in questo anno, nel corso dell'evento aziendale di fine anno e si aggiunge ai tradizionali bonus annuali. Il Gruppo Barilla opera in più di 100 nazioni e 4 continenti e dà lavoro a oltre 8.400 persone in 29 siti produttivi (15 in Italia e 14 all'Estero) e 36 uffici commerciali.

"Lo sforzo congiunto dei nostri collaboratori durante la pandemia - ha detto il presidente Guido Barilla - ha garantito la continuità delle attività in tutti i siti produttivi in risposta ad una domanda crescente e ci ha permesso di portare alle famiglie di tutto il mondo cibo buono e di qualità. Con questo gesto il Gruppo Barilla vuole esprimere la sua gratitudine a tutti i suoi dipendenti".

In Europa, Barilla ha donato circa 3 milioni di euro a ospedali e associazioni di volontariato e oltre 600 tonnellate di prodotti. Donati anche circa 550 mila euro negli Stati Uniti, in Canada e in Brasile per sostenere ristoratori, agricoltori, ospedali e organizzazioni di volontariato e 500 mila dollari all'associazione no profit "The Cure Alliance" per la ricerca di una terapia contro il Covid-19 basata su cellule staminali mesenchimali. Infine, Barilla ha distribuito circa 200 tonnellate di prodotti e piatti pronti in Usa, Canada, Turchia, Cina, Singapore, India e Filippine.