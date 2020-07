28 lug 2020 12:58

DOVE TI VEDI TRA CINQUE ANNI? A ZERO - FITCH PREVEDE CHE L'ITALIA NEL 2025 AVRÀ UN SALDO DI CRESCITA ZERO, MENTRE USA E IL RESTO D'EUROPA SI RIPRENDERANNO MOLTO PRIMA - DOPO LA CRISI FINANZIARIA GLOBALE IL PIL DEGLI USA È TORNATO A LIVELLI PRE-CRISI DOPO TRE ANNI E MEZZO, QUELLO BRITANNICO CI HA MESSO CINQUE ANNI E CE NE SONO VOLUTI SETTE PER LA ZONA EURO