ECCO PERCHÉ ELON MUSK VUOLE LASCIARE IL RUOLO DA CEO DI TWITTER: LA PIATTAFORMA RISCHIA DI FARE LA STESSA FINE DI MYSPACE, ACQUISTATA DA RUPERT MURDOCH PER 580 MILIONI E RIVENDUTA POCO DOPO A 35 MILIONI - LO STESSO STA SUCCEDENDO CON LA PIATTAFORMA SOCIAL, CHE DALL'ARRIVO DI ELON MUSK HA VISTO UN ESODO DEGLI INSERZIONISTI - ANCHE TESLA RISCHIA IL TRACOLLO, LE AZIONI SONO CROLLATE DEL 60% E A WALL STREET…

Estratto dell'articolo di Massimo Basile “la Repubblica”

Rupert Murdoch [...] aveva acquisito per 580 milioni di dollari MySpace, una piattaforma social molto in voga, ma l'aveva sottovalutata, non capendone i meccanismi diabolici. Così aveva finito per svenderla a 35 milioni, per non trascinare giù tutto il resto. [...]

Anche Elon Musk [...]sta scoprendo a proprie spese quello che aveva provato Murdoch dieci anni prima. Solo che, rispetto a un novantenne, Elon usa sistemi da "giovani": sposta, dilata, mimetizza. Ha annunciato le dimissioni da Ceo di Twitter dopo aver lanciato un sondaggio rivolto ai follower. Il 57,5 per cento di 17,5 milioni di partecipanti gli ha detto "vattene". «Lo farò - ha spiegato - appena troverò uno abbastanza folle da assumere l'incarico».

Musk potrebbe fregarsene, già in passato aveva mostrato di essere capace di annullare con disinvoltura sondaggi a lui sfavorevoli, ma il passo indietro glielo ha chiesto il mercato, lo hanno imposto due tipi di azionisti: quelli di Tesla, corporation di auto elettriche di cui Musk è Ceo, e quelli di Twitter. In entrambi i casi sono terrorizzati dai numeri di questi ultimi due mesi, da quando il 27 ottobre è stato acquisito il social per 44 miliardi di dollari.

[...] le azioni Tesla sono crollate del 38%, i grandi inserzionisti sono scappati da Twitter. L'agenzia di analisi Oppenheimer ha tagliato la valutazione di Tesla di un terzo.[...] A Wall Street Tesla è stata scavalcata per la prima volta in due anni da Exxon Mobil Corp, la più grande compagnia petrolifera americana. Dall'inizio dell'anno gli azionisti Exxon hanno visto il loro titolo guadagnare il 75%, quelli di Tesla crollare del 60.

Rivenditori di auto elettriche hanno rivelato anonimamente ai media che molti clienti stanno cancellando gli ordini. La compagnia starebbe pianificando licenziamenti nel prossimo trimestre, mentre a Twitter, dopo il taglio del cinquanta per cento della forza lavoro, 3700 dipendenti, Musk ha bloccato il pagamento di affitti delle sedi, indennità ai licenziati e persino le fatture dei viaggi su suo jet privato, usato come una trottola nella settimana dell'acquisizione del social. [...]