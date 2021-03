4 mar 2021 19:25

EDITORIA IN ALLEGRIA - CHE CI FACEVA MAURIZIO SCANAVINO, GRAN CAPO DI GEDI EDITORIALE, A COLLOQUIO CON IL NEO-SOTTOSEGRETARIO ALL'EDITORIA GIUSEPPE MOLES? I GIORNALI SONO IN CRISI. NON CE LA FA QUASI NESSUNO. IN ITALIA CI SONO SOLO DUE TIPI DI SALVAGENTE: TAGLI SELVAGGI O AIUTI DELLO STATO. A GIUGNO DRAGHI PROCEDERÀ A UNA REVISIONE DEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI. E SAREBBERO OLTRE 150 GLI ESUBERI NEL GRUPPO GEDI…