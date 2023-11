7 nov 2023 14:51

ELKANN SGOMMA VIA DA PIAZZA AFFARI (E I MERCATI LO PUNISCONO) – CNH AFFONDA IN BORSA E CEDE IL 9,8%: COLPA DELL’ANNUNCIO DEL DELISTING DA PIAZZA AFFARI, E SOPRATTUTO DEL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE DA 200 MILIONI CHE HA COME OBIETTIVO DI RIDURRE IL 5% DEL COSTO DEL LAVORO – LA SOCIETÀ DI EXOR, CHE HA VARATO UN PROGRAMMA DI RIACQUISTO DI AZIONI DA 1 MILIARDO, RESTERÀ QUOTATA SOLTANTO A WALL STREET