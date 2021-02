EMISSIONE POSSIBILE: L’EFFETTO DRAGHI SPINGE GLI INVESTITORI A RICHIEDERE I NUOVI BTP IN OFFERTA - LA DOMANDA DEI TITOLI DI STATO ITALIANI TOCCA IL RECORD DI 130 MILIARDI NEL CORSO DELLA GIORNATA, PIÙ DI DIECI VOLTE L’OFFERTA - DALLA CONVOCAZIONE AL QUIRINALE LO SPREAD È SCESO DI 24 PUNTI BASE (A QUESTE CONDIZIONI CHE CE FAMO CON IL MES?)

mario draghi

Vittoria Puledda per "la Repubblica"

Effetto-Draghi e aspettative di rialzo dell' inflazione (legata alla ripresa economica) hanno spinto gli investitori a richiedere a piene mani i nuovi Btp in offerta: la domanda ha toccato il record di 130 miliardi nel corso della giornata, per poi ridimensionarsi (secondo fonti di mercato è scesa a circa 82 miliardi, di cui 65,5 sul decennale) quando il Mef ha ridotto i tassi, grazie alla vivacità dell' offerta.

sergio mattarella e mario draghi

Sempre un' enormità rispetto ai valori di aggiudicazione: 10 miliardi per il nuovo Btp a 10 anni - scadenza agosto 2031 - aggiudicato ad un rendimento pari allo 0,604% (il più basso di sempre in asta). L' altro titolo - collocato per 4 miliardi - è un Btp trentennale indicizzato all' inflazione europea: in questo caso il rendimento reale è stato fissato allo 0,177%, cui va poi ad aggiungersi la maggiorazione sul capitale, legata all' inflazione.

mario draghi in senato tra i ministri del suo governo

Effetto-Draghi, in larga parte: dalla convocazione al Quirinale, lo scorso 2 febbraio, lo spread - ieri a 92 punti - è sceso di 24 punti base mentre il rendimento del Btp decennale è passato dallo 0,65% allo 0,57%.

Ieri si è trattato di un' emissione un po' particolare, effettuata con il sistema della sindacazione (cinque banche hanno raccolto gli ordini all' ingrosso, per il Tesoro) e riservata, in questa prima fase, agli investitori istituzionali (i privati potranno come sempre comprare poi i titoli sul secondario).

Un sistema che aiuta ad ampliare la domanda degli operatori: a inizio gennaio il Btp a 15 anni aveva ricevuto richieste per 105 milioni.

L EFFETTO DI DRAGHI SULLO SPREAD

Domani, come da calendario, il Mef annuncerà la prossima asta, prevista per il 23 febbraio: il programma prevedeva un' asta di Ctz e una di Btp indicizzati all' inflazione europea, ma alla luce di questo collocamento ci potranno essere variazioni (non è esclusa nemmeno la cancellazione dell' asta di Btp).

daniele franco

A questo punto l' attesa del mercato è tutta per il Btp green. Il Tesoro finora non ha modificato l' annuncio di sempre, per un' emissione entro il primo trimestre: dunque, i tempi sono maturi. Se continuerà l' effetto-Draghi, anche le condizioni di emissione dovrebbero essere favorevoli.

MARIO DRAGHI IL TRAGHETTATORE BY DEMARCO mario draghi e il suo governo mario draghi durante il discorso in senato mario draghi in mezzo ai ministri