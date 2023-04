20 apr 2023 17:38

ENEL NEL MIRINO - BENE, A QUANTO PARE BUONA PARTE DELL’ESTABLISHMENT INTERNAZIONALE NON HA GRADITO LA NOMINA DI PAOLINO SCARONI (QUOTA BERLUSCONI) ALLA PRESIDENZA DELL’ENEL. COSÌ, PER LA PRIMA VOLTA DUE FONDI INTERNAZIONALI (COVALIS E MONDRIAN) SONO IN PISTA PER CONQUISTARE I TRE POSTI CHE SPETTANO ALLE LISTE DI MINORANZA ALL’INTERNO DEL CDA. VASTO PROGRAMMA. MA SE DOVESSE SUCCEDERE PER IL DUPLEX SCARONI-CATTANEO I SOGNI DI GLORIA POTREBBERO TRASFORMARSI IN INCUBI…