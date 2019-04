ENEL RACCONTA IN UNO SPOT LA STORIA DI DUE AMICHE CHE CRESCONO INSIEME E CONDIVIDONO TUTTO, ANCHE IL FORNITORE DI ENERGIA. IL VIDEO DEL BACKSTAGE, CON LE RIPRESE TRA LAZIO E ABRUZZO IN LOCATION SPETTACOLARI COME IL LAGO DI SAN DOMENICO E LA RISERVA NATURALE DI MONTE SALVIANO

Il backstage dello spot Enel Energia 2019

Eva e Anna sono amiche d’infanzia, hanno a cuore l’ambiente e sono le protagoniste della nuova campagna commerciale “Porta i tuoi amici” di Enel Energia. Grazie a questa offerta i clienti di Enel Energia hanno la possibilità di invitare gli amici, ricevendo entrambi un bonus di 30 euro in bolletta e l’energia è solo da fonti rinnovabili.

backstage enel primavera 2019

Lo spot in onda in queste settimane sulle principali emittenti, racconta la storia dell’amicizia di Eva e Anna, due amiche unite dall’amore per la natura; una passione che le porta a vivere incredibili avventure e oggi a scegliere Enel Energia.

La produzione è stata curata da Think Cattleya per la regia dei Cric, e le riprese sono state effettuate tra il Lazio e l’Abruzzo, in location spettacolari e poco conosciute come il lago di San Domenico nel comune di Villalago e la Riserva Naturale di Monte Salviano.

backstage enel primavera 2019

L’amicizia di Eva e Anna ha un’evoluzione sul web dove è stata realizzata una creatività data driven personalizzata per audience e canali: l’amore per la natura è stato raccontato con differenti accezioni e con la partecipazione di insoliti protagonisti, come ad esempio un caprone e un asinello. L’approccio data driven ha permesso di identificare target specifici, grazie alla discovery audience, con creatività dinamiche e personalizzate su video, display e social.

backstage enel primavera 2019 backstage enel primavera 2019