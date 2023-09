EVERGRANDE È UN GRANDE PROBLEMA PER XI JINPING – IL COLOSSO IMMOBILIARE CINESE CROLLA DEL 25% ALLA BORSA DI HONG KONG, DOPO AVER DICHIARATO DI NON ESSERE IN GRADO DI “SODDISFARE I REQUISITI PER L’EMISSIONE DI NUOVI BOND” – È L’ENNESIMA TEGOLA DAL SETTORE DEL MATTONE PER PECHINO: LA SCORSA SETTIMANA ALCUNI DIPENDENTI DELL’AZIENDA, LA PIÙ INDEBITATA DEL MONDO, ERANO STATI ARRESTATI

evergrande

(ANSA) - Evergrande crolla alla Borsa di Hong Kong (-25,45% a 0,41 dollari di Hk) dopo aver dichiarato in un file al listino dell'ex colonia britannica che, in vista dell'indagine di Hengda Real Estate Group, la sua principale controllata domestica, "non è stata in grado di soddisfare i requisiti per l'emissione di nuovi bond". L'unità di Evergrande era stata indagata dall'autorità cinese di regolamentazione dei titoli per sospetta violazione della divulgazione di informazioni. Alla fine di luglio, i debiti non pagati di Hengda Real Estate erano circa 277,5 miliardi di yuan (38 miliardi di dollari), con 1.931 le cause legali pendenti.

Evergrande Cina

"In considerazione del fatto che Hengda Real Estate Group, una delle principali filiali della società, è oggetto di indagine, il gruppo non è in grado di soddisfare i requisiti per l'emissione di nuove obbligazioni nelle circostanze attuali", ha riferito domenica sera Evergrande in una dichiarazione di Borsa. Ad agosto, Hengda Real Estate ha reso noto di essere finita sotto le indagini dall'autorità cinese di regolamentazione dei titoli per sospetta violazione della divulgazione di informazioni.

Lo sviluppo apre un nuovo fronte per l'azienda più indebitata del mondo (oltre i 300 miliardi di dollari), appena una settimana dopo che la polizia ha arrestato alcuni dipendenti della sua unità di gestione patrimoniale, facendo crollare le sue azioni e aumentando la pressione sui piani di ristrutturazione del gruppo di Shenzhen.

xi jinping

All'inizio del mese, Evergrande ha riferito di aver ritardato la decisione sulla ristrutturazione del debito offshore a ottobre per consentire ai detentori del suo debito più tempo per considerare la sua proposta. Evergrande ha bisogno del via libera di oltre il 75% dei detentori di ciascuna classe di debito per approvare il piano, che offre ai creditori un paniere di opzioni per scambiare il debito con nuove obbligazioni e strumenti legati alle azioni garantiti dalle sue azioni e da quelle dei titoli delle sue controllate quotate a Hong Kong. Oltre alla capogruppo, cedono terreno le controllate Evergrande Nev (-20%) e Evergrande Serces (-11%) e l'intero settore degli sviluppatori di real estate, tra cui Sunac (-4,85%) e Country Garden (-5%), sempre a un passo dal default. La crisi nel settore immobiliare, che in passato ha contribuito fino a un terzo circa alla formazione del Pil cinese, ha scosso i mercati globali e le iniziative di Pechino per rafforzare il settore sembrano avere finora avuto un impatto scarso. Alla fine di agosto, la superficie complessiva delle case invendute era di 648 milioni di metri quadrati, in base agli ultimi dati dell'Ufficio nazionale di statistica.

IL CRAC EVERGRANDE - VIGNETTA BY GIANNELLI LE DIFFICOLTA ECONOMICHE DELLA CINA