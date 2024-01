29 gen 2024 08:00

EVERGRANDE NON È TROPPO GRANDE PER FALLIRE – IL TRIBUNALE DI HONG KONG HA DISPOSTO L’ORDINE DI LIQUIDAZIONE DEL COLOSSO CINESE DELL’IMMOBILIARE: È L’EFFETTO DEL MANCATO ACCORDO CON I CREDITORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO OFFSHORE. I TITOLI DELLA SOCIETÀ SONO STATI SOSPESI IN BORSA: IL DIRETTORE DI EVERGRANDE, SHAWN SIU, HA DEFINITO LA DECISIONE “MOLTO DEPLOREVOLE” (LO È ANCHE AVERE 330 MILIARDI DI DOLLARI DI DEBITO…)