26 feb 2020 18:30

EYE OF THE IGER – IL BOSS DI DISNEY BOB IGER SI È DIMESSO A SORPRESA PROPRIO NEL MOMENTO IN CUI L’AZIENDA STA FACENDO SFRACELLI, DOPO L’ACQUISIZIONE DI FOX E IL LANCIO DEL SERVIZIO STREAMING – COSÌ SARÀ RICORDATO SOLO PER I SUCCESSI CHE HA REALIZZATO IN 15 ANNI, CON IL PIANO MOSTRUOSO DI ACQUISIZIONI (LUCASFILM, MARVEL, PIXAR ECCETERA) – A SOSTITUIRLO ARRIVA BOB CHAPEK, CHE GUIDAVA PARCHI, ESPERIENZE E PRODOTTI. IGER RIMARRÀ PRESIDENTE ESECUTIVO…. - VIDEO