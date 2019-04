FCA DA PERDERE LA TESLA – PER EVITARE LE MULTE SULLE EMISSIONI FIAT CHRYSLER CHIEDE AIUTO A ELON MUSK E SGANCIA FIOR DI MILIONI PER RIENTRARE NEI LIMITI IMPOSTI DALL’UE – IN PRATICA LE ZERO EMISSIONI DEL PARCO AUTO DI TESLA SARANNO CALCOLATE INSIEME A QUELLE DEI VEICOLI FCA – MUSK, CHE HA BISOGNO DI SOLDI, DA ANNI VENDE I COSIDDETTI “CREDITI GREEN”. DA TORINO NON HANNO ANCORA QUANTIFICATO QUANTO COSTERÀ L'OPERAZIONE...