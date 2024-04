18 apr 2024 11:20

FIJI DELLE STELLE – L’AD DI ENAV, PASQUALINO MONTI, VOLA NEGLI STATI UNITI PER PRESENTARE IL SUO PIANO PER IL FUTURO DELL’AZIENDA, LEADER NELLA GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO – È ARRIVATA ANCHE UNA COMMESSA DALLE ISOLE FIJI PER 15 AEROPORTI, INCLUSI DUE SCALI INTERNAZIONALI. SI TRATTA DI UN CONTRATTO MODESTO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO (720MILA EURO) MA IMPORTANTISSIMO IN PROSPETTIVA: QUELLO SPAZIO AEREO È UNO DEI PIÙ VASTI AL MONDO DA CONTROLLARE…