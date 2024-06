FINALMENTE TIM È ANDATA DI SCORPORO – IL PRIMO LUGLIO CI SARÀ IL CLOSING DELL’OPERAZIONE DI CESSIONE DELLA RETE DI TELECOM AL FONDO AMERICANO KKR E NASCERÀ LA SOCIETÀ “NETCO” – L’AD DI TIM, PIETRO LABRIOLA, COMPRENSIBILMENTE SODDISFATTO DOPO ANNI DI TIRA E MOLLA E BATTAGLIE: “ORA È TEMPO DI LAVORARE SUI NUMERI PER FAR CRESCERE CONSUMER, ENTERPRISE E BRASILE…”

(ANSA) - Tim e Kkr hanno fissato al primo luglio il closing per la nascita di Netco, con il perfezionamento della cessione di NetCo a Optics BidCo. "In conseguenza della definitiva separazione e delle necessità di tener conto degli effetti economici e patrimoniali dell'operazione, si rende noto che il calendario societario 2024, precedentemente pubblicato, è stato modificato per prevedere che il Consiglio di Amministrazione si riunisca il 31 luglio per esaminare i dati preconsuntivi al 30 giugno 2024 e il 26 settembre per l'approvazione della relazione intermedia sulla gestione.

(ANSA) - Chiuso il capitolo Netco ora per Tim è tempo "di lavorare sui numeri" per far crescere le business unit "consumer, enterprise e Brasile". Lo ha detto l'ad Pietro Labriola. Alla domanda sulla ricerca di un partner per Tim Consumer ha risposto: "No, dobbiamo lavorare sui numeri".

