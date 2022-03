3 mar 2022 13:50

È FINITA LA PACCHIA DELLA DOPPIA UTENZA DAZN - DOPO AVER PROVATO A CAMBIARE LE REGOLE A STAGIONE IN CORSO, LA PIATTAFORMA DI STREAMING HA DECISO CHE DAL PROSSIMO CAMPIONATO COMUNQUE NON SI POTRÀ PIÙ USARE UN SINGOLO ABBONAMENTO PER GUARDARE LE PARTITE SE NON SI VIVE SOTTO LO STESSO TETTO - ARRIVERANNO PREZZI IN SALITA E DIVERSE MODALITÀ DI UTILIZZO IN STILE NETFLIX - SULLO SFONDO C'È SEMPRE LA TRATTATIVA CON TIM PER RIVEDERE IL CONTRATTO DA 340 MILIONI, CHE NON HA PORTATO I RISULTATI SPERATI...