FISH AND CHIP - INTEL STA LAVORANDO A UN SUPER PROCESSORE PER IL DEEP LEARNINIG CHE "CI PROIETTERÀ IN UN MONDO DI POLIGLOTTI" - SERVIRÀ SOPRATTUTTO A FAR EVOLVERE GLI ASSISTENTI VIRTUALI COME SIRI E ALEXA E A ELABORARE IL LINGUAGGIO NATURALE - LA NUOVA FRONTIERA È LA TRADUZIONE SIMULTANEA. PRESTO PARLEREMO AL TELEFONO IN ITALIANO MA POTREMO ESSERE ASCOLTATI IN UNA LINGUA DIVERSA…

Fabiana Magrì per “la Stampa - Tutto Scienze”

OREN GERSHON (A DESTRa) - MANAGER DEL TEAM INTEL DEDICATO ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALEI - CON IL NUOVO SUPER CHIP

Quando, davanti a un vecchio episodio della serie tv «Suits», potremo saltare direttamente alle scene in cui compare Megan Markle, sapremo che il nuovo processore per Intelligenza Artificiale Spring Hill Nervana di Intel ha fatto irruzione nel mercato. Un mercato - questo dei chip per L' Intelligenza Artificiale - che, stando all' ultimo rapporto di Allied Market Research, vale già oltre 6,5 miliardi di dollari e supererà, entro il 2025, i 91 miliardi, con un tasso di crescita annuo del 45,2%.

le scene di sesso di meghan markle in suits

Per adesso, mentre il cliente e partner di fiducia di Intel - cioè Facebook - sta valutando l' efficienza del nuovissimo chip, facciamo caso se, dopo il prossimo post malinconico di fine estate, il feed mostrerà una pubblicità per un weekend last minute e low cost in una località turistica facilmente raggiungibile. Grazie a Spring Hill Nervana i «suggerimenti» hanno raggiunto un livello di personalizzazione tale da tener conto, oltre della posizione geografica, anche dell' umore dei nostri messaggi. E la pubblicità online diventa empatica.

chip intel 5

Empatico è anche Oren Gershon, il manager del team Intel dedicato allo sviluppo di prodotti per l' Intelligenza Artificiale, quando - senza tecnicismi - descrive a «Tuttoscienze» il nuovo chip: «Invece di adattare un processore nato per svolgere altre funzioni, abbiamo progettato un "concept" completamente nuovo, che elabora esclusivamente l' IA. Nervana è il componente di formazione ("training") per l' apprendimento profondo ("deep learning").

chip intel 2

Può addestrare una rete il più velocemente possibile. Spring Hill è un hardware specializzato per l' inferenza. È dotato di un acceleratore, un componente in silicio, posto su una piccola card che va inserita nei centri di elaborazione dati». Se non si tratta di un primato assoluto nella corsa delle aziende per sviluppare questo tipo di processore, quello di Intel, frutto di un lavoro di squadra tra i team in Israele, Usa e India, «è il più efficiente nella categoria IA - garantisce Gershon -: lo è anche in base a ciò che conosciamo dei prodotti della concorrenza».

chip intel 6

Oltre ai sistemi di raccomandazioni nei social media, a beneficiare delle migliori prestazioni è - e sarà sempre di più - l' elaborazione del linguaggio naturale. Parliamo dell' evoluzione degli assistenti virtuali come Siri e Alexa. «Google ha dimostrato qualche mese fa di poter installare questi processori in un telefono e così l' utente - esemplifica Gershon - può comandare di aprire le mappe e di seguire il tragitto per casa e, lungo la strada, di prenotare un ristorante per cena». Linguaggio naturale significa anche una ricerca più sofisticata all' interno dei documenti, non solo per parole chiave ma attraverso il significato del contenuto.

chip intel 1

E niente stupore quando il completamento automatico del testo, oggi limitato alle parole, arriverà a suggerire intere frasi in base all' incipit del messaggio. Anche il settore della sicurezza, grazie a un riconoscimento delle immagini sempre più «smart», beneficerà del nuovo chip. Gershon anticipa che Intel sta lavorando su «diverse soluzioni per connettere le telecamere di controllo a dispositivi che processano video, così da identificare più rapidamente qualcosa di insolito. In tal caso l' informazione viene trasferita al cloud che, invece di accumulare tutti i dati, elaborerà soltanto l' evento in questione».

chip intel 7 meghan markle scene di sesso in suits

Con il potenziamento dell' Intelligenza Artificiale il settore delle traduzioni, che si sta evolvendo in modo molto sofisticato, raggiungerà risultati strabilianti. La possibilità di tradurre qualsiasi lingua in qualsiasi altra è ormai una comodità acquisita, ma questo è ancora niente. «Amazon - aggiunge Gershon - ha un servizio rivolto a utenti senza competenze tecniche, con un' interfaccia che, ad esempio, permette ai dipendenti di un' azienda di spedire email nella propria lingua madre e, ai destinatari, di riceverle nella loro lingua».

traduzione automatica

Ma la vera prossima frontiera è la traduzione «Voice to Voice». «Con la traduzione automatica, che già utilizza l' Intelligenza Artificiale, la macchina doveva prima trascrivere la registrazione vocale in testo, tradurla e usare un software di sintesi vocale per riprodurla. Tecnicamente - continua l' esperto di IA - questa operazione può già avvenire senza passaggi intermedi, campionando la voce e "parlandola" in una lingua diversa».

cuffie nimrod traduttore automatico

Cioè: presto parleremo al telefono in italiano, ma saremo ascoltati in una lingua diversa. Secondo Gershon, è solo questione di dimensioni: «Per adesso i modelli sono relativamente grandi e alcuni di loro non entrano in un piccolo dispositivo come un telefono, ma teoricamente, se parli attraverso un' interfaccia web che passa attraverso un server nel cloud, come in Whatsapp, non ci sono ostacoli». Nella «bolla di efficienza» del cloud siamo già tutti poliglotti.

