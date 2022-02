COME SI DICE CASTAGNA IN FRANCESE? - FATTA FALLIRE DAGLI ‘’AMICI DEGLI AMICI’’ L’OPA DI UNICREDIT, RICICCIA “L'IPOTESI DI UN RIAVVICINAMENTO TRA BANCO BPM E CRÉDIT AGRICOLE”. MA NON SARÀ NÉ UNA FUSIONE NÉ UNA CONQUISTA, DATO CHE L’AD DI BPM GIUSEPPE CASTAGNA HA DIMOSTRATO, PRIMA CON BPER E POI CON UNICREDIT, CHE NON CEDERÀ FINCHÉ PUÒ LA SUA POLTRONA. AGRICOLE ENTREREBBE COME SOCIO IMPORTANTE ACQUISENDO UNA QUOTA DEL 20%, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA BCE