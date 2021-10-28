business

BRUTTE NOTIZIE PER DE LAURENTIIS, DELLA VALLE E ABETE: "CINECITTÀ WORLD" CONTINUA A VEDERE ROSSO - LA RIUNIONE DEI SOCI DELLA "ITALIAN ENTERTAINMENT GROUP", CHE CONTROLLA IL PARCO A TEMA, HA DECISO DI COPRIRE LA PERDITA DI UN MILIONE DI EURO CHE VA AD AGGIUNGERSI AI 93 MILIONI DI PASSIVO ACCUMULATI NEGLI ANNI PRECEDENTI - QUALCHE SETTIMANA FA I SOCI HANNO RIDOTTO IL CAPITALE SOCIALE DA 77,4 A 19,1 MILIONI DI EURO PERCHÉ IL BILANCIO 2019 S’ERA CHIUSO IN PERDITA PER 60,3 MILIONI…

RETROSCENA SUL NAUFRAGIO MPS-UNICREDIT – CON IL SUO “VAFFA” AL TESORO ANDREA ORCEL AVRA' SALVATO UNICREDIT MA SI È GIOCATO, DOPO MILANO, ANCHE LA BENEVOLENZA DEI PALAZZI ROMANI PER EVENTUALI ACQUISIZIONI, A PARTIRE DA BPM. NON È UN CASO CHE ORCEL ABBIA SPOSTATO ALL’ESTERO LE SUE BRAME: LA FRANCESE SOCIÉTÉ GENERALE E LA SPAGNOLA BBVA – L’IRA DI DRAGHI: IL DG DEL TESORO RIVERA DOVEVA ACCORGERSI PRIMA DEGLI OSTACOLI CHE HANNO FATTO SALTARE LA TRATTATIVA - PATETICO INCONTRO TRA RIVERA E CASTAGNA PER SPINGERE BPM A SCIROPPARSI GLI SCARTI DI MPS RIFIUTATI DA ORCEL - SI APRE LA VIA DEL TERZO POLO?