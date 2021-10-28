FLASH - COSA SUCCEDERA' DI BELLO AL CONSIGLIO DI FAMIGLIA STRAORDINARIO CONVOCATO PER OGGI POMERIGGIO DA JOHN ELKANN? RICICCIA LA VENTILATA IPOTESI DI UN'ACQUISIZIONE DEL GRUPPO ARMANI? AH, SAPERLO...-
FLASH - COSA SUCCEDERA' DI BELLO AL CONSIGLIO DI FAMIGLIA STRAORDINARIO CONVOCATO PER OGGI POMERIGGIO DA JOHN ELKANN? RICICCIA LA VENTILATA IPOTESI DI UN'ACQUISIZIONE DEL GRUPPO ARMANI? AH, SAPERLO...-
DEL VECCHIO NON STA A CUCCIA (PIAZZETTA) - LA DELFIN DEL “PAPERONE DI AGORDO” HA VOTATO CONTRO LE REMUNERAZIONI DEI VERTICI DI MEDIOBANCA. SU TUTTI GLI ALTRI PUNTI DEL GIORNO IL PRIMO AZIONISTA DI PIAZZETTA CUCCIA SI È ESPRESSO A FAVORE - L’ASSEMBLEA HA DATO IL VIA LIBERA A TUTTI I PUNTI DELL'ORDINE DEL GIORNO. IN PARTICOLARE ALLE MODIFICHE DELLA GOVERNANCE CHIESTE DEL VECCHIO…
ASSALTO ALLA FORTEZZA BASTIANINI - NONOSTANTE IL FALLIMENTO DELLA TRATTATIVA UNICREDIT-MPS, L’AD GRILLINO BASTIANINI DOVRÀ FARE LE VALIGIE. FRANCO E RIVERA LO RITENGONO INADEGUATO, E GIÀ QUALCHE MESE FA VOLEVANO LA SUA TESTA - INTANTO ORCEL RIBADISCE: “LA FINESTRA CHE SI ERA APERTA PER UN ACCORDO PER NOI È CHIUSA. MPS NON FARÀ PARTE DELLA NOSTRA STRATEGIA FUTURA”
CHE CESSO 'STO CAPITALISMO - UN'ALTRA MULTINAZIONALE CHE SE NE VA LASCIANDOCI IN MUTANDE: IL GRUPPO BELGA IDEAL STANDARD CHE SI OCCUPA DI BAGNI, SANITARI E IMPIANTI IDRAULICI HA DECISO DI CHIUDERE LO STABILIMENTO DI BELLUNO PERCHÉ IL SITO HA UN COSTO DI PRODUZIONE "NON COMPETITIVO" - A RISCHIO LICENZIAMENTO 550 LAVORATORI, I SINDACATI SONO INCAZZATI NERI: "L'AZIENDA HA MOSTRATO IL SUO VERO VOLTO DOPO MESI DI MENZOGNE"
BRUTTE NOTIZIE PER DE LAURENTIIS, DELLA VALLE E ABETE: "CINECITTÀ WORLD" CONTINUA A VEDERE ROSSO - LA RIUNIONE DEI SOCI DELLA "ITALIAN ENTERTAINMENT GROUP", CHE CONTROLLA IL PARCO A TEMA, HA DECISO DI COPRIRE LA PERDITA DI UN MILIONE DI EURO CHE VA AD AGGIUNGERSI AI 93 MILIONI DI PASSIVO ACCUMULATI NEGLI ANNI PRECEDENTI - QUALCHE SETTIMANA FA I SOCI HANNO RIDOTTO IL CAPITALE SOCIALE DA 77,4 A 19,1 MILIONI DI EURO PERCHÉ IL BILANCIO 2019 S’ERA CHIUSO IN PERDITA PER 60,3 MILIONI…
RETROSCENA SUL NAUFRAGIO MPS-UNICREDIT – CON IL SUO “VAFFA” AL TESORO ANDREA ORCEL AVRA' SALVATO UNICREDIT MA SI È GIOCATO, DOPO MILANO, ANCHE LA BENEVOLENZA DEI PALAZZI ROMANI PER EVENTUALI ACQUISIZIONI, A PARTIRE DA BPM. NON È UN CASO CHE ORCEL ABBIA SPOSTATO ALL’ESTERO LE SUE BRAME: LA FRANCESE SOCIÉTÉ GENERALE E LA SPAGNOLA BBVA – L’IRA DI DRAGHI: IL DG DEL TESORO RIVERA DOVEVA ACCORGERSI PRIMA DEGLI OSTACOLI CHE HANNO FATTO SALTARE LA TRATTATIVA - PATETICO INCONTRO TRA RIVERA E CASTAGNA PER SPINGERE BPM A SCIROPPARSI GLI SCARTI DI MPS RIFIUTATI DA ORCEL - SI APRE LA VIA DEL TERZO POLO?