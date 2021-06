UN WURSTELONE PER IL BISCIONE – I TEDESCHI DI PROSIEBENSAT1 STRONCANO LE MIRE ESPANSIONISTICHE DI MEDIASET: “LA NOSTRA STRATEGIA È CHIARA E NON HA BISOGNO DI AIUTI DALL’ESTERNO. PRONTI A DIALOGARE MA PENSIAMO AI PLAYER DIGITALI E NON AI BROADCASTER” – COLOGNO HA IL 24,9% DEL GRUPPO TEDESCO, MA RISCHIA DI VEDER SFUMARE L’ENNESIMO AFFARE: COME IN FRANCIA, DOVE M6 VA VERSO TF1, ANCHE A BERLINO PREVALGONO SPINTE CAMPANILISTICHE (ANCHE PERCHÉ IN AUTUNNO CI SONO LE ELEZIONI…)