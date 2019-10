LA CACCIA (GROSSA) DEL GOVERNO AI FURBETTI DELLE TASSE: L’EVASIONE FISCALE IN ITALIA VALE 110 MILIARDI DI EURO L’ANNO - 38 MILIARDI DI IRPEF E 35 DI IVA NON ARRIVANO ALL’ERARIO - IL GETTITO SOTTRATTO ALLE CASSE DELLO STATO CORRISPONDE A POCO MENO DEL 10% DEL PIL - L’ESECUTIVO GIALLOROSSO VUOLE RECUPERARE GETTITO MA LE PICCOLE IMPRESE SI RIBELLANO: SPESSO QUELLI CHE NON PAGANO LO FANNO PER EVITARE DI CHIUDERE BOTTEGA E PER PAGARE GLI STIPENDI...