FLASH! IL DUELLO DI CARLO DE BENEDETTI CON I FIGLI CONTINUA: SI E' DIMESSO DA PRESIDENTE ONORARIO DEL GRUPPO GEDI PER DIVERGENZE SULLA GESTIONE DELLA SOCIETA'...-
FLASH! IL DUELLO DI CARLO DE BENEDETTI CON I FIGLI CONTINUA: SI E' DIMESSO DA PRESIDENTE ONORARIO DEL GRUPPO GEDI PER DIVERGENZE SULLA GESTIONE DELLA SOCIETA'...-
DI MARIO IN PEGGIO - CHRISTINE LAGARDE OMAGGIA DRAGHI CITANDO “ANTHEM” DI LEONARD COHEN. QUELLA DEL “C’È UNA CREPA IN OGNI COSA, ED È DA LÌ CHE ENTRA LA LUCE”. MA CHI È LA CREPA? E CHI LA LUCE? - SCHÄUBLE CEDE L’ONORE DELLE ARMI ALL’EX NEMICO: “AVEVAMO PARERI DIVERSI, MA HA SALVATO L’EURO. IL COMPORTAMENTO DEI GOVERNI È UN PROBLEMA MOLTO PIÙ GRAVE DI QUANTO NON FACCIA MARIO DRAGHI” – VIDEO
ARNAULT VUOLE FARE COLAZIONE CON TIFFANY - IL COLOSSO FRANCESE DEL LUSSO LVMH METTE SUL TAVOLO 13 MILIARDI PER PAPPARSI LA STORICA GIOIELLERIA AMERICANA, CHE VUOLE RIFIUTARE - ARNAULT OFFRE 120 DOLLARI AD AZIONE, CIOÈ IL 22% IN PIÙ RISPETTO ALLA CHIUSURA DI VENERDÌ A WALL STREET, MA PER IL MANAGEMENT NON BASTA – SAREBBE UNA NEMESI EPICA: CHARLES TIFFANY COMINCIÒ A METÀ 800 CON COLLANE E SPILLE COMPRATE A PARIGI DA…
TIKTOK, CHI È? - L’APP CINESE DI VIDEO BREVI INIZIA A FARE PAURA A INSTAGRAM: STA SOTTRAENDO UTENTI (E INFLUENCER) AL SOCIAL NETWORK DI ZUCKERBERG GRAZIE A CONTENUTI FACILI E ACCHIAPPA-ATTENZIONE - MA NON È TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA: MOLTI UTENTI SONO MINORENNI E I PEDOFILI SPESSO NE APPROFITTANO. IN PIÙ, IL FATTO CHE SIA CINESE CAUSA NON POCHE PREOCCUPAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI…
LA CACCIA (GROSSA) DEL GOVERNO AI FURBETTI DELLE TASSE: L’EVASIONE FISCALE IN ITALIA VALE 110 MILIARDI DI EURO L’ANNO - 38 MILIARDI DI IRPEF E 35 DI IVA NON ARRIVANO ALL’ERARIO - IL GETTITO SOTTRATTO ALLE CASSE DELLO STATO CORRISPONDE A POCO MENO DEL 10% DEL PIL - L’ESECUTIVO GIALLOROSSO VUOLE RECUPERARE GETTITO MA LE PICCOLE IMPRESE SI RIBELLANO: SPESSO QUELLI CHE NON PAGANO LO FANNO PER EVITARE DI CHIUDERE BOTTEGA E PER PAGARE GLI STIPENDI...
ZONIN SI SVEGLIA (FUORI TEMPO MASSIMO): ''CHIEDO SCUSA AI CLIENTI DELLA POPOLARE VICENZA''. ORA IL VITICOLTORE EX BANCHIERE POTREBBE ANCHE REINTESTARSI I BENI CHE HA DONATO AI FIGLI PER SOTTRARLI A CREDITORI E DANNEGGIATI. ''SOLO CHI FA, SBAGLIA. MA I MIEI ERRORI LI HO COMMESSI SEMPRE IN BUONA FEDE. NON C'È STATA MAI MALAFEDE'' (CIAO CORE)