19 giu 2020 15:09

FLASH! – AVVISATE URBANO CAIRO: IL FONDO BLACKSTONE VA AVANTI NELLA CAUSA A NEW YORK CONTRO RCS, DOPO AVER VINTO A MILANO. ESSÌ: CONTRARIAMENTE A CIO' CHE RIPORTARONO I GIORNALI. NEL MERITO RCS HA PERSO PERCHÉ CAIRO VOLEVA DICHIARATA INVALIDA LA VENDITA A BLACKSTONE E IL COLLEGIO ARBITRALE HA STABILITO INVECE CHE È LEGITTIMA. HANNO POI DISPOSTO DI FAR FARE UNA PERIZIA PER CAPIRE SE RCS HA SUBITO UN DANNO…