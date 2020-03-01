FLASH! – IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE CANCELLA IL MEETING DI APRILE! GLI “INCONTRI DI PRIMAVERA” SARANNO VIRTUALI. LO HA ANNUNCIATO LA DIRETTRICE KRISTALINA GEORGIEVA: “COME CHIUNQUE ALTRO NEL MONDO SIAMO MOLTO PREOCCUPATI DALLA SITUAZIONE CHE SI STA EVOLVENDO…”

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