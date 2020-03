I TRUFFATORI PROSPERANO, GLI IMPRENDITORI FALLISCONO – SCOPERTE ALTRE 14 PERSONE CHE VENDEVANO ONLINE “ANTIDOTI” CONTRO IL CORONAVIRUS A PREZZI FOLLI: IN TOTALE SONO 33 IN POCHI GIORNI I TRUFFATORI SCOPERTI DALLE FORZE DELL’ORDINE - E NEL FRATTEMPO IL MADE IN ITALY VACILLA: UN’AZIENDA ITALIANA SU DIECI È A RISCHIO FALLIMENTO…