FLASH! – IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE CANCELLA IL MEETING DI APRILE! GLI “INCONTRI DI PRIMAVERA” SARANNO VIRTUALI. LO HA ANNUNCIATO LA DIRETTRICE KRISTALINA GEORGIEVA: “COME CHIUNQUE ALTRO NEL MONDO SIAMO MOLTO PREOCCUPATI DALLA SITUAZIONE CHE SI STA EVOLVENDO…”-
I TRUFFATORI PROSPERANO, GLI IMPRENDITORI FALLISCONO – SCOPERTE ALTRE 14 PERSONE CHE VENDEVANO ONLINE “ANTIDOTI” CONTRO IL CORONAVIRUS A PREZZI FOLLI: IN TOTALE SONO 33 IN POCHI GIORNI I TRUFFATORI SCOPERTI DALLE FORZE DELL’ORDINE - E NEL FRATTEMPO IL MADE IN ITALY VACILLA: UN’AZIENDA ITALIANA SU DIECI È A RISCHIO FALLIMENTO…
LO VOGLIO NERO, LO SCHERMO – FINALMENTE ANCHE WHATSAPP INTRODUCE LA "DARK MODE", PER EVITARE DI ACCECARE VOI E I VOSTRI PARTNER SE VI ARRIVANO MESSAGGI NOTTURNI. IERI È STATO RILASCIATO L’AGGIORNAMENTO CHE NEL GIRO DI UNA SETTIMANA SARÀ DISPONIBILE SU ANDROID E IOS – ORMAI L’APP DI MESSAGGISTICA ERA L’UNICA RIMASTA A NON AVERE LA MODALITÀ SCURA CHE AFFATICA MENO GLI OCCHI E CONSUMA MENO BATTERIA – IL VIDEO-SPOT
HOLLYWOOD SI È PRESA IL VIRUS – LA CINA È IL PIÙ GRANDE MERCATO CINEMATOGRAFICO PER GLI STATI UNITI: SOLTANTO LO SCORSO ANNO L’INCASSO COMPLESSIVO VALEVA 8,5 MILIARDI DI DOLLARI – LA CRISI RIGUARDA TUTTO IL MONDO. IN ITALIA IN UNA SETTIMANA DI EPIDEMIA IL BOTTEGHINO HA FATTO REGISTRARE UN CALO DELL’80% RISPETTO ALL’ANNO SCORSO
AHI TECH! – A CAUSA DELL'EPIDEMIA DI CORONAVIRUS, GOOGLE CANCELLA LA CONFERENZA DEGLI SVILUPPATORI I/O, IL SUO EVENTO PIÙ IMPORTANTE DELL’ANNO, PREVISTO PER MAGGIO E DOVE ERANO ATTESE MIGLIAIA DI PERSONE - ANCHE FACEBOOK HA CANCELLATO IL SUO F8, MENTRE (PER ORA) NON CI SONO AGGIORNAMENTI SULLA WWDC, LA CONFERENZA DI APPLE…