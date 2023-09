29 set 2023 19:54

FLASH! – FRANCESCO MILLERI VA AVANTI PER LA SUA STRADA, IN BARBA ALLA LETTERA DEI TRE FIGLI DI DEL VECCHIO INVIATA AL CDA DI DELFIN PER CHIEDERE CONTO DELLE SUE MOSSE SU MEDIOBANCA – INTANTO, I TRE EREDI NON HANNO LA FORZA DI SFIDUCIARLO IN CDA (LA VEDOVA E GLI ALTRI TRE FIGLI STANNO DALLA SUA PARTE). SECONDO: MILLERI HA UN MANDATO TESTAMENTARIO PER LA GESTIONE DEL GRUPPO LUXOTTICA…