ITA SPERICOLATA: LA COMPAGNIA DI BANDIERA, NATA DALLE CENERI DI ALITALIA, HA CHIUSO IL 2022 CON UNA PERDITA NETTA DI 486 MILIONI DI EURO. NUMERI HORROR CHE, SECONDO GLI ANALISTI, SOTTOLINEANO L’URGENZA DELLA (S)VENDITA A LUFTHANSA – L’ACCORDO TRA IL MEF E I TEDESCHI, CHE DOVREBBERO ENTRARE INIZIALMENTE CON IL 40%, È VICINO: IL VIA LIBERA È ATTESO PER INIZIO APRILE, PER POI PASSARE AL VAGLIO DELL’ANTITRUST UE…