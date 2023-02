I FONDI AMERICANI NON SI MUOVONO MAI PER CASO (MA SEMPRE PER SOLDI) – L’OFFERTA DI KKR SU TIM È UN WIN WIN: SE L’OPERAZIONE RIESCE, SI PRENDE LA RETE TIM. SE FALLISCE, COMUNQUE ALZERÀ IL VALORE DI NETCO E QUINDI DI FIBERCOP, SU CUI HENRY KRAVIS HA INVESTITO QUASI 2 MILIARDI PER AVERE IL 37,5% - CDP STUDIA LE SUE MOSSE E COINVOLGE BLACKSTONE – IL “PIZZINO” DEL “FINANCIAL TIMES”: “È IL MOMENTO DI CAMBIARE. L’OFFERTA DI KKR MERITA DI ESSERE CONSIDERATA”

(ANSA) - Per Tim, stretta tra debito e la necessità di investire sulla fibra, "è il momento di cambiare":e secondo il Financial Time l'occasione si presenta con l'offerta da 20 miliardi di Kkr che "merita di essere considerata con attenzione" sia dal cda che dal Governo. Così la severa Lex Column del quotidiano inglese spinge a valutare una soluzione di mercato.

Con il +3,18% di ieri il titolo Telecom Italia è stato il migliore del Ftse Mib […], portandosi a 29,2 centesimi. Si tratta pur sempre di un -29,84% rispetto a un anno fa. Ma questo inizio di 2023 sta facendo felici gli azionisti: +35,23% dall’avvio del nuovo anno.

La possibile sfida fra Kkr […] e Cdp-Macquarie […] inevitabilmente piace al mercato che avverte movimento in casa dell’ex monopolista, alle prese con un riassetto che ha come primo protagonista la rete.

In serata ieri la stessa Tim, dopo interlocuzioni con la Consob, ha diffuso una «precisazione» mettendo nero su bianco alcune informazioni: offerta non vincolante di Kkr della validità di 4 settimane a partire dall’1 febbraio e che perciò sarà esaminata nel Cda del 24 febbraio. «L’offerta non vincolante, com’è normale per operazioni di questo tipo […] è solo indicativa e soggetta ad approfondimenti, analisi e valutazioni che saranno condotti nel frattempo, anche interloquendo con Kkr. D’altro canto, come già reso noto, Tim è pronta a considerare altre opzioni alternative».

Questo il comunicato Tim mentre i lavori […] stanno continuando dalle parti di Cdp in vista di una possibile offerta che secondo persone vicine al dossier non potrà che arrivare sul tavolo di Tim, nel caso in cui davvero riuscisse ad arrivare, prima del 24 febbraio. La fiche messa dagli americani è di 20 miliardi, con una valorizzazione di Fibercop […] che si attesterebbe sui 10-12 miliardi

L’offerta di Kkr, entrata in Fibercop al 37,5% con 1,8 miliardi, ha un po’ spiazzato. Il risultato sono colloqui a largo raggio che al momento dalle parti della cordata Cdp-Macquarie si starebbero facendo con altri fondi, fra i quali, a quanto risulta al Sole 24 Ore, ci sarebbe anche Blackstone. Si tratterebbe, comunque, di colloqui in una fase davvero preliminare.

A ogni modo, presa dal lato del fondo americano, il vantaggio di avere cristallizzato una cifra con un’offerta apre a un doppio possibile risultato: la riuscita dell’operazione mettendo le mani sulla rete Tim (seppur con tutti i caveat del controllo strategico lasciato allo Stato) o una valorizzazione che, logicamente, dovrebbe essere più alta da parte di Cdp, con quindi una maggiore remunerazione.

Certo, la partita non è semplice. Il Governo si è molto speso sull’idea di una rete a controllo pubblico e può muovere la leva del Golden Power. Ieri nuovamente il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è tornato a commentare il dossier: «Credo che non potremo giudicare l’offerta di Kkr, che per altro ancora non conosciamo dettagliatamente, esclusivamente secondo i principi di redditività o profitto perché la rete è un’infrastruttura strategica per il Paese ed è in questo aspetto che bisogna capire come vengano garantiti gli interessi generali». […]

