1 ott 2024 20:03

FRENO E CHIUDO! – BREMBO ESCE DAL CAPITALE DI PIRELLI, CANCELLANDO QUALSIASI IPOTESI DI CREARE UN POLO ITALIANO DELLA COMPONENTISTICA – IL GRUPPO DEI FRENI HA AVVIATO LA VENDITA DELL’INTERA QUOTA DEL 5,58% (PER UN VALORE DI CIRCA 300 MILIONI DI EURO) – È LA FINE DEL PATTO DI CONSULTAZIONE PER IL VOTO IN ASSEMBLEA CHE RIUNIVA IL 29% DEL CAPITALE DI PIRELLI IN MANI ITALIANE. NELL’AZIONARIATO DEL GRUPPO DEGLI PNEUMATICI RESTA LA MTP DI MARCO TRONCHETTI PROVERA AL 22,8%, ACCANTO AL 37% DEI CINESI DI SINOCHEM…