FUGA DA SIENA – BOOM DI RICHIESTE PER LA MANOVRA DI ESODO VOLONTARIO DI MPS: SONO PIÙ DI 4MILA, A FRONTE DI UNA CAPIENZA DI 3.500 POSTI. INSOMMA, UN LAVORATORE SU CINQUE VUOLE SCAPPARE PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI. PER L’ISTITUTO GUIDATO DA LOVAGLIO, ANCORA NEL PANCIONE DEL TESORO, È UNA BUONA NOTIZIA: SE I NUMERI SARANNO CONFERMATI, IL GRUPPO SARÀ IN GRADO DI TAGLIARE 300 MILIONI L’ANNO. MA L’ESODO COSTA 800 MILIONI, E SERVE PRIMA MANDARE IN PORTO L’AUMENTO DI CAPITALE DA 2,5 MILIARDI…