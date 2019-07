IL FUTURO DELLA TELEFONIA? NON È LO SMARTPHONE! – NOI CI SBOMBALLIAMO CON 5G E IPHONE DA MILLE E PASSA EURO, MA IL NUOVO MERCATO È QUELLO DEGLI “SMART FEATURE PHONE”. CHE PERMETTONO DI CONNETTERSI E USARE POCHE APP CON FUNZIONI BASIC – IL POTENZIALE C’È: 3,4 MILIARDI DI PERSONE TAGLIATE FUORI DAL WEB – IN INDIA UNO “JIOPHONE” COSTA 20 DOLLARI, CON CUI SI FA QUASI TUTTO QUELLO CHE SERVE – VIDEO

Dall’articolo “The Hottest Phones for the Next Billion Users Aren’t Smartphones”, di Newley Purnell, pubblicato dal “Wall Street Journal”

Il 5g, schermi pieghevoli, nuove mirabolanti fotocamere. E se il futuro della telefonia non prevedesse niente di tutto questo, ma piuttosto telefoni semplici dal basso, bassissimo costo? È la domanda che si fa Newley Purnell sul “Wall Street Journal” in un articolo che parla della saturazione del mercato dei telefoni intelligenti e della nuova sfida dell’industria: cioè raggiungere quei 3,4 miliardi di persone che – al momento – sono tagliate fuori da qualsiasi connessione internet. Una sfida che poche, piccole aziende, hanno capito, iniziando a produrre i cosiddetti “smart feature phone”. “I telefoni che serviranno al prossimo miliardo di utenti non saranno fatti da Samsung o Apple. Anzi, non saranno neppure smartphone”, scrive Purnell. Dalla Costa d’avorio all’India all’Indonesia, milioni di consumatori che si affacciano al mercato scelgono device che si connettono a Internet ma costano cifre irrisorie, che si aggirano intorno ai 25 dollari.

Una via di mezzo tra “dumb phone”, i telefoni “stupidi” e gli smartphone, quelli super intelligenti. Si tratta di telefoni che somigliano molto ai vecchi e mitologici Nokia degli anni ’90, con un grande plus: ci si può connettere a internet con connessioni più lente ma molto economiche e si può accedere a poche app, piuttosto basiche ma che per la maggior parte degli utenti bastano e avanzano, come aggiunta a chiamate e sms.

kamlesh kumar, venditore di frutta di nuova delhi, ha comprato un jiophone per 2o dollari

Gli smart feature phones, scrive Purnell, sono uno dei segmenti di mercato a più alto tasso di crescita dell’industria dei cellulari e allo stesso tempo meno conosciuti, eppure forniscono un’alternativa facile alle persone più povere del mondo. I dati parlano chiaro. Mentre le vendite degli smartphone di alta fascia si saturano e rallentano, quelle di questi dispositivi sono triplicati dal 2017, arrivando quest’anno a circa 84 milioni di esemplari.

Questo perché, mentre noi ci sbomballiamo con il 5g e tutto il resto, la metà della popolazione mondiale non ha accesso a internet e brama una connessione alla rete, qualunque essa sia. Queste persone di fatto già utilizzano telefoni, di solito i “dumb phones”, ma senza poter navigare e per loro è abbastanza facile compiere una transizione con device molto simili ma in grado di agganciarsi alla rete. Il “Wall Street Journal” prende come esempio il caso di Kamlesh Kumar, che guadagna circa 80 dollari al mese vendendo frutta a Nuova Delhi. Due anni fa Kumar, che ha 35 anni, decise di cambiare il suo cellulare senza accesso web. Non potendosi permettere neppure il più economico degli smartphone (che costano circa 100 dollari, più del suo stipendio), Kamlesh ha deciso di comprare un JioPhone, un telefonino smart feature prodotto dall’operatore mobile indiano “Reliance Jio Infocomm”.

Adesso Kamlesh Kumar è in grado di ascoltare la musica dei film di Bollywood, di cui va pazzo, utilizza l’assistente vocale di Google per cercare canzoni su Youtube e guarda persino i film con il suo telefono: “con il mio vecchio cellulare non potevo fare niente”, racconta. Sapete quanto spende di dati? 2,50 dollari al mese.

Gli smart feature phone non sono solo economici, ma hanno anche tasti fisici, come i vecchi telefonini, che per molti utenti inesperti sono meno intimidatori dei touch screen. Senza considerare che la batteria dura giorni. Si tratta certamente di prodotti con processori più lenti e meno potenti, hanno fotocamere scarse e gli schermi sono molto piccoli. E ovviamente ci sono poche app a disposizione.

un dipendente di jio parla con un cliente a nuova delhi

“la domanda per una tecnologia affidabile ma accessibile sta continuando a crescere nel mondo”, ha detto al WSJ Caesar Sengupta, vice presidente della “Google’s Next Billion Users INitiative”. “Gli smart feature phone sono una porta di accesso per il prossimo miliardo di utenti”.

Tra i produttori più famosi c’è, come già accennato, Reliance Jio, la compagnia di telecomunicazioni dell’uomo più ricco d’India, Mukesh Ambani. Quando l’azienda ha iniziato a vendere pacchetti dati era il 2016 e i manager si resero conto che milioni di persone che avrebbero potuto accedere al servizio non potevano farlo perché mancava loro la cosa più importante: un telefono con una connessione internet. È stato allora che decisero di sviluppare il JioPhone, insieme alla compagnia di Hong Kong KaiOS, che produce il sistema operativo più usato da questo tipo di dispositivi. Da allora Reliance Jio ha venduto più di 60 milioni di JioPhone in India, l’unico mercato dove sono disponibili.

Le grandi aziende di software della Silicon Valley, come Facebook (e quindi WhatsApp), Google e Twitter si sono adattate, intuendo il potenziale di questo mercato immenso, e hanno adattato le loro app per questi dispositivi. Per dire, soltanto Alphabet, la holding di Big G, ha investito lo scorso anno 22 milioni in KaiOS

Un altro esempio simile a quello dell’India è quello dell’Africa: in Costa d’Avorio, Mali, Burkina Faso e Camerun, l’operatore francese Orange ha lanciato uno “smart feature phone” con un piano dati dal prezzo ridicolo. Lo stesso sta succedendo in Indonesia con gli WizPhone, che vengono venduti a 7 dollari.

Le previsioni parlano di almeno 370 milioni di smart feature phone venduti nei prossimi 3 anni, che equivale a un indotto di almeno 28 miliardi per le compagnie che producono hardware, software e servizi. Qualcuno potrebbe dire che si tratta di poca roba, se paragonata al miliardo e mezzo di smartphone venduti lo scorso anno. Ma c’è un altro dato interessante che va tenuto d’occhio, ed è il prezzo in continua crescita dei telefoni “intelligenti”.

vendite di smart feature phone

La bolla sta per scoppiare, il costo medio al momento è intorno ai 300$, anche i cinesi li hanno alzati notevolmente, perché si rivolgono principalmente al mercato europeo/statunitense per fare concorrenza a Apple e Samsung. Lasciando una prateria dietro di sé che se per ora riguarda solo i paesi in via di sviluppo, potrebbe presto allargarsi anche all’Occidente.

prezzo medio di vendita degli smartphone

Del resto, molti consumatori utilizzano cellulari da mille euro senza sfruttarne appieno le potenzialità. Non a caso anche HMD Global Oy, la società che vende i telefoni Nokia, sta immettendo sul mercato riedizioni dei suoi 3310 o simili. Costano poco, hanno le poche cose che la maggioranza delle persone cercano in un telefono e i clienti sono entusiasti perché si sentono pure alternative. Perché in fondo, come dice l’amministratore delegato di KaiOS Sebastien Codeville, “uno smartphone è troppo complesso, la gente si spaventa”. Meglio una versione un po’ più stupida, ma molto più economica.

