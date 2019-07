GNAM GNAM - “TAKEAWAY.COM” HA MESSO SUL PIATTO UN'OFFERTA DA CIRCA 5,5 MILIARDI DI EURO PER ACQUISIRE LA RIVALE “JUST EAT” - DALLA FUSIONE TRA LA SOCIETÀ OLANDESE E QUELLA BRITANNICA NASCEREBBE UNA DELLE PIÙ GRANDI REALTÀ DEL SETTORE DEL CIBO A DOMICILIO CON UNA CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO DI CIRCA 11 MILIARDI DI DOLLARI…

L.Ram. per “il Messaggero”

TAKEAWAY

C'è fibrillazione nel mercato sempre più competitivo delle piattaforme che consegnano il cibo a domicilio, in un mercato in forte espansione. Takeaway.com ha messo sul piatto un'offerta da 5 miliardi di sterline - circa 5,5 miliardi di euro - per acquisire la rivale Just Eat. Dalla fusione tra la società olandese e quella britannica nascerebbe una delle più grandi realtà del settore con una capitalizzazione di mercato di circa 11 miliardi di dollari (quasi 10 miliardi di euro), valore stimato prima che si diffondessero le voci sui colloqui.

L'OFFERTA

just eat 1

L'operazione immaginata è interamente azionaria. In base all'offerta, gli azionisti di Just Eat, quotata alla Borsa londinese, riceveranno 0,09744 titoli Takeaway.com per ogni azione posseduta. La proposta implica un valore di 731 pence per ogni titolo Just Eat, con un premio del 15% rispetto all'ultima quotazione in Borsa di venerdì scorso. Ieri a Londra le azioni della società inglese sono schizzati in alto, chiudendo nettamente sopra il prezzo dell'offerta (+24% a 788 sterline). I titoli Takeaway.com hanno ceduto invece lo 0,48% a 83 euro.

Se l'operazione andrà in porto, gli azionisti di Just Eat avranno il controllo di circa il 52,2% del capitale della nuova società, mentre ai soci di Takeaway.com andrebbe il 47,8%. Il management del gruppo olandese, forte anche di un rialzo in Borsa del 46% nel giro di un anno, spinge sui piani di espansione dopo che a dicembre scorso ha deciso di rilevare la divisione tedesca di Delivery Hero per 1 miliardo di euro.

TAKEAWAY

L'affondo è un altro segnale di come l'azienda sia determinata a neutralizzare la concorrenza dei competitor più insidiosi, a partire da Uber Eats e Deliveroo, in un mercato sempre più difficile come quello europeo dove l'industria dell'home delivery di piatti pronti è costellata di aziende che competono sui prezzi e copiano fra loro i modelli di business.

Per Just Eat un'acquisizione da parte di Takeaway.com rappresenterebbe una sorta di salvataggio dopo che il gruppo ha ormai perso il primato sul mercato britannico schiacciato dalla concorrenza. In Borsa il titolo Just Eat ha perso il 25% negli ultimi 12 mesi e la società deve far fronte ai malumori degli azionisti che stanno mettendo sotto pressione il management.

just eat

Nel nuovo gruppo l'incarico di amministratore delegato sarebbe affidato all'attuale numero uno di Takeaway.com, Jitse Groen, mentre il presidente di Just Eat, Mike Evans, manterrebbe lo stesso ruolo. In Italia, dove è presente il marchio Just Eat ma non quello di Takeaway.com, attivo però in una decina di paesi europei, quello del food delivery è il primo comparto del mercato on line con un valore nel 2019 stimato a quota 566 milioni di euro, in crescita del 56% in un anno.