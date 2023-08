22 ago 2023 17:13

LA GUERRA DI MEDIOBANCA – MILLERI E NAGEL NON RIESCONO A TROVARE UN ACCORDO PER ARRIVARE A UNA LISTA CONDIVISA PER IL CDA. COSA PUÒ SUCCEDERE? LA STRADA PIÙ PROBABILE È CHE DELFIN (PRIMO AZIONISTA DI PIAZZETTA CUCCIA CON IL 20%) PRESENTI UNA LISTA DI MINORANZA “QUALIFICATA”, COMPOSTA DA 5-6-7 NOMI. QUALORA RISULTASSE LA PIÙ VOTATA IN ASSEMBLEA, AVREBBE DIRITTO A INSERIRLI TUTTI. LA BCE, CHE AUTORIZZÒ LA HOLDING DI DEL VECCHIO A SALIRE AL 20%, A PATTO CHE NON AMBISSE AL CONTROLLO DELLA BANCA, APPROVEREBBE?