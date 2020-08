GUERRA E SACE – LA SOCIETÀ SPECIALIZZATA NELLE GARANZIE FINANZIARIE ALLE IMPRESE È PRONTA A TORNARE TRA LE BRACCIA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA – NON È STATA FISSATA UNA DATA, MA IL PERCORSO DOVREBBE CONCLUDERSI ENTRO IL 2020, DOPO UN NEGOZIATO TRA MEF E CDP, CHE NEL 2012 LA PAGÒ SEI MILIARDI E NEGLI ANNI HA PROVATO A INTEGRARLA SEMPRE DI PIÙ. NON SENZA SCONTRI…

Estratto dell’articolo di Vittoria Puledda per “la Repubblica”

Per certi versi è un ritorno al passato; anzi, si potrebbe quasi dire che la vera anomalia per Sace è stata la lunga parentesi in seno alla Cdp (Cassa Depositi e Prestiti), a partire dal novembre 2012.

(…) l'articolo 67 del Decreto Agosto prevede infatti che Sace, specializzata nell'assicurazione e nelle garanzie finanziarie alle imprese, anche quando vanno all'estero (soprattutto attraverso la Simest), ritorni sotto il controllo del Mef.

Non è stata fissata una data, ma le attese sono che il percorso si concluda entro il 2020, dopo un negoziato tra il Mef e la Cdp, di concerto con il ministero degli Esteri.

C'è una data indiretta, anche se non vincolante in questo senso: la preziosa partecipazione potrà essere pagata attraverso titoli di Stato, anche di nuova emissione, fino ad un massimo di 4,5 miliardi «per il 2020», attingendo in parte alla dotazione di 44 miliardi prevista per il Patrimonio destinato della Cdp.

(…) Sace/Simest (…) è già indirettamente del Mef all'83%, tramite Cdp (il 16% fa capo invece alle Fondazioni bancarie). Per alcuni versi è un percorso alla rovescia, visto che Cdp ha giocato a lungo il ruolo di sponda nel processo di privatizzazione per ridurre il debito pubblico, quando i tempi del mercato non coincidevano con i bisogni della politica di dover dismettere asset rapidamente.

È stato il caso proprio della Sace, quando il governo Monti la "privatizzò" insieme a Simest e Fintecna per 10 miliardi. Sei furono destinati all'acquisto di Sace (che nel frattempo ne ha restituiti a Cdp quasi due di soli dividendi straordinari). Ora il passaggio inverso, da Cdp al Mef. Sace è diventata strategica dopo il ruolo di garante dei mega-finanziamenti alle imprese, previsto dal decreto Rilancio.

(…) Del resto, la partita politica e lo scontro che si è consumato nel tempo intorno a Sace sono noti: da un lato la voglia di indipendenza della società, dall'altra il tentativo di integrarla (…) di Cdp.

Lo scontro è deflagrato quando al vertice di Cdp è arrivato Fabrizio Palermo mentre alla Sace comandava Alessandro Decio. Braccio di ferro perso da quest' ultimo nonostante il sostegno del ministro dell'Economia di allora, Giovanni Tria.

