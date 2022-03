15 mar 2022 09:11

IMMUNITÀ DI GREGGIO - IL PREZZO DEL PETROLIO FRENA: IL WTI CEDE IL 5,1% E SCIVOLA SOTTO I 100 DOLLARI, IL BRENT POCO SOPRA, DOPO DUE SETTIMANE DI AUMENTI INCONTROLLATI - I MERCATI TEMONO CHE LA DOMANDA DA PARTE DELLA CINA CROLLI: NON TANTO PER LE EVENTUALI SANZIONI AMERICANE IN CASO DI AIUTO ALLA RUSSIA, QUANTO PER IL RITORNO DEL COVID NELLA METROPOLI DI SHENZEN E NELLA PROVINCIA DI JILIN