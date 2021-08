ITALIA E SPAGNA, DAJE CHE SE MAGNA! - IL 2021 SARÀ L’ANNO CON IL RITMO PIÙ RAPIDO DI ESPANSIONE ECONOMICA DALLA FINE DEGLI ANNI ’70 PER ROMA E MADRID. IL PIL DELLA SPAGNA CRESCERÀ DEL 6,2%, QUELLO DEL NOSTRO PAESE DEL 5,6. PREVISIONI MOLTO MENO ESALTANTI PER LA GERMANIA, IL CUI PRODOTTO INTERNO LORDO SALIRÀ MA “SOLO” DEL 3,2%

(ANSA) - Italia e la Spagna si avviano a registrare nell'anno in corso il ritmo più rapido di espansione economica da più di quattro decenni, sui livelli di fine anni '70, con un rimbalzo che aiuterà i due paesi a superare la profonda recessione in cui sono precipitati l'anno scorso.

Il prodotto interno lordo della Spagna dovrebbe crescerà del 6,2% nel 2021, mentre l'Italia registrerà un tasso del 5,6% secondo un sondaggio fatto da Bloomberg fra economisti. Si tratta di un aumento rispettivamente di 0,3 e 0,6 punti percentuali rispetto al precedente sondaggio pubblicato a luglio.

Le previsioni rosee per i due Paesi del Mediterraneo sono ben diverse dalle prospettive meno esaltanti per la Germania, la maggiore economia europea e tradizionale motore della crescita del Vecchio Continente.

Gli economisti intervistati da Bloomberg hanno ridotto le loro previsioni di agosto per il Pil annuale tedesco di 0,2 punti percentuali al 3,2%. L'intera area dell'euro dovrebbe invece crescere del 4,7% nel 2021 e del 4,4% il prossimo anno.

Le prospettive di Italia e Spagna evidenziano quindi come i Paesi dell'Europa meridionale, per anni anni associati alla crisi del debito e alla debolezza economica, possano essere in grado di voltare pagina. Questo è particolarmente vero per l'Italia, gravata da un debito pubblico che periodicamente ha fatto temere che possa rappresentare una minaccia per l'esistenza stessa dell' l'area dell'euro.

Le due economie - scrive Bloomberg - si stanno riprendendo dopo aver sofferto di più di altre in Europa l'anno scorso, quando le dure misure di lockdown hanno piegato le imprese e il settore del turismo. Il rimbalzo stimato nel 2021 è alimentato ora in parte dall'allentamento delle chiusure e dai piani di Recovery.

Ci sono tuttavia dei rischi perché lo scenario roseo emerso dal sondaggio dell'agenzia di stampa americana non si realizzi. Nicola Nobile di Oxford Economics, che ha alzato la sua previsione di crescita italiana al 6,1%, ha sottolineato che le prospettive rimangono "altamente dipendenti dall'evoluzione della pandemia.

"La diffusione della variante Delta causerà probabilmente un'impennata casi di Covid, ma il progresso dei vaccini implica che ogni nuova ondata possa essere significativamente meno mortale di quelle precedenti", ha poi scritto in un rapporto. Un'altra preoccupazione è se la Spagna e l'Italia saranno in grado di incanalare efficacemente i fondi del Recovery verso progetti capaci di risollevare le prospettive di crescita a medio termine, dati i loro scarsi risultati finora mostrati nello spendere i fondi europei.

